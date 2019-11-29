Футбол
КоммерсантъУволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет. Его место временно занял Фредрик Юнгберг, который играл за команду в 1998–2007 годах.
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Общество
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
7. Обсуждение законопроекта проходит на фоне многочисленных скандалов В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Политика
Названо место проведения саммита «нормандской четверки»
Саммит «нормандской четверги» пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря.
Армия и оружие
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Авто
Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95
Компания Chery объявила старт продаж нового полноразмерного кроссовера Jetour X95.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР
Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.
Игры
Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений
Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Гаджеты
Стало известно кардинальное отличие камеры Samsung Galaxy S11
На этой неделе в сети появились первые рендерные изображения нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.
Автоспорт
Боттас выиграл первую практику на Гран-при Абу-Даби
На автодроме "Яс Марина" в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся первый свободный заезд в рамках заключительного этапа чемпионата мира в классе "Формула-1" – Гран-при Абу-Даби.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Технологии
Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны
Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
Общество
В Госдуме предложили обязать преподавателей обследоваться у психиатра
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий преподавателей школ и вузов каждые пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Единоборства
Бокс. Михаил Кокляев и Александр Емельяненко оспорят чемпионский пояс
Организаторы поединка российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева сообщили, что на кону будет стоять специальный приз.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов с недостоверной информацией
На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Футбол
Румынская ведущая жеребьевки Евро-2020 лишила мужчин дара речи
В субботу, 30 ноября, в Бухаресте пройдет жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Футбол
Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
На прошедшей неделе клубы из Португалии заработали 1,4 балла, тогда как российские клубы – только 0,833 балла.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Наука
В России разработали уникальные конденсаторы
Российские ученые на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Здоровье
Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств
Из российских аптек пропали зарубежные проверенные препараты для лечения больных редким и тяжелым заболеванием муковисцидоз.
Футбол
Новый исполнительный директор АПЛ уволился до вступления в должность
Дэвид Пемсел покинул пост исполнительного директора Английской премьер-лиг (АПЛ) до того, как официально приступил к исполнению обязанностей.
Футбол
Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии
Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Происшествия
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Боксерша избила любовника и умерла в полиции
28-летняя спортсменка скончалась в отделении: ей стало плохо, стражи порядка вызвали скорую помощь, но спасти девушку не удалось.