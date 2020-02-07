с чего всё началось

Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме.

Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа

Гаджеты Пользователи WhatsApp отвоевали настоящую тёмную тему В конце января принадлежащая Facebook команда WhatsApp выпустила тёмную тему для Android в тестовом режиме.

Культура Российская певица выступит на «Оскаре» Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.

Общество Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.

Единоборства Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем 3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

Политика Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.

Хоккей Сборная России проиграла первый матч Шведских игр Первый матч Шведских игр сборная России по хоккею проводила не в Стокгольме, а в Хельсинки, но не в привычном месте – "Хартвалл Арене", а в "Хельсинки Айс Холл", где выступает вторая команда из столицы Финляндии – ХИФК.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Политика Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Шоу-бизнес Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.

Хоккей Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую Да и 38-летний суперфорвард «Металлурга» Сергей Мозякин, много лет возглавлявший гонку бомбардиров КХЛ, хоть недавно и забросил первым в КХЛ 400 шайб, не так результативен, как прежде, - в текущем сезоне он не входит даже в топ-30 рейтинга, где бал правят московские динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.

Общество Москвичам пообещали «мрачную оттепель» Мрачная погода установится на грядущей рабочей неделе в Москве, рассказал 8 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.