Политика
Российская газетаУволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа
Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме.
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с чего всё началось
По данным CNN, подполковника вместе с братом-близнецом, адвокатом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом, вывели за территорию Белого дома в сопровождении службы охраны.Известиявчера в 17:42
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Дававшего показания по импичменту Трампа сотрудника СНБ уволили из Белого дома
Газета.Ruвчера в 18:32
СМИ: в Белом доме задумались над увольнением подполковника из-за показаний против Трампа
Телеканал 360°вчера в 02:06
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Первый матч Шведских игр сборная России по хоккею проводила не в Стокгольме, а в Хельсинки, но не в привычном месте – "Хартвалл Арене", а в "Хельсинки Айс Холл", где выступает вторая команда из столицы Финляндии – ХИФК.
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Учительница, увидев написанную на доске фразу с нецензурными выражениями, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
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Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Шоу-бизнес
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Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
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В Полтаве девушка после ссоры с парнем застрелила инструктора тира
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Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Армия и оружие
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Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
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Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую
Да и 38-летний суперфорвард «Металлурга» Сергей Мозякин, много лет возглавлявший гонку бомбардиров КХЛ, хоть недавно и забросил первым в КХЛ 400 шайб, не так результативен, как прежде, - в текущем сезоне он не входит даже в топ-30 рейтинга, где бал правят московские динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.
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Мрачная погода установится на грядущей рабочей неделе в Москве, рассказал 8 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
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Мишустин назвал новые штрафы непосильными для автомобилистов
Непосильными для автомобилистов назвал штрафы, предлагаемые новым проектом КоАП, председатель правительства Михаил Мишустин.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Армия и оружие
Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля
Российский фрегат "Адмирал Головко" планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил агентству ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.
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Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка
Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.