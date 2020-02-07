Политика

Российская газетаРоссийская газетаУволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа

Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме.
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По данным CNN
, подполковника вместе с братом-близнецом, адвокатом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом, вывели за территорию Белого дома в сопровождении службы охраны.
Известиявчера в 17:42

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Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа

Российская газетавчера в 17:01

Возмездие Трампа. Свидетеля обвинения вывели из Белого дома

Красная веснавчера в 21:15

Дававшего показания по импичменту Трампа сотрудника СНБ уволили из Белого дома

Газета.Ruвчера в 18:32

Сотрудника Белого дома уволили после показаний против Трампа в конгрессе

РБКвчера в 21:20

Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

РИА Новостивчера в 16:32

Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома

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СМИ: в Белом доме задумались над увольнением подполковника из-за показаний против Трампа

Телеканал 360°вчера в 02:06
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Пользователи WhatsApp отвоевали настоящую тёмную тему

В конце января принадлежащая Facebook команда WhatsApp выпустила тёмную тему для Android в тестовом режиме.
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Российская певица выступит на «Оскаре»

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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

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В Ухани от коронарного вируса умер гражданин США

В Ухани, где произошла вспышка коронарного вируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан.
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В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

Вести.Ru вчера в 23:53
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Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
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3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Газета.Ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью

Отец известной российской певицы Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь плакала, находясь в коме, за несколько дней до смерти.
Народные новости вчера в 18:10
Здоровье

Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог

Нарколог, психиатр, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал, какой алкогольный напиток хуже всего сказывается на здоровье жителей России.
UfacityNews.ru 05 февраля в 03:01
Общество

В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино

В США не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана).
Российская газета вчера в 21:46
Политика

Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
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Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК 06 февраля в 17:31
Хоккей

Сборная России проиграла первый матч Шведских игр

Первый матч Шведских игр сборная России по хоккею проводила не в Стокгольме, а в Хельсинки, но не в привычном месте – "Хартвалл Арене", а в "Хельсинки Айс Холл", где выступает вторая команда из столицы Финляндии – ХИФК.
Стадион вчера в 01:47
Общество

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

Учительница, увидев написанную на доске фразу с нецензурными выражениями, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
РИА Новости 00:26
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости вчера в 10:09
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru вчера в 10:01
Происшествия

В Полтаве девушка после ссоры с парнем застрелила инструктора тира

В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира.
РЕН ТВ вчера в 17:13
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru вчера в 04:07
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
РИА Новости вчера в 23:26
Происшествия

Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате

Коммерсантъ вчера в 15:47
Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую

Да и 38-летний суперфорвард «Металлурга» Сергей Мозякин, много лет возглавлявший гонку бомбардиров КХЛ, хоть недавно и забросил первым в КХЛ 400 шайб, не так результативен, как прежде, - в текущем сезоне он не входит даже в топ-30 рейтинга, где бал правят московские динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:06
Общество

Москвичам пообещали «мрачную оттепель»

Мрачная погода установится на грядущей рабочей неделе в Москве, рассказал 8 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Известия вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»

Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Дни24 вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Мишустин назвал новые штрафы непосильными для автомобилистов

Непосильными для автомобилистов назвал штрафы, предлагаемые новым проектом КоАП, председатель правительства Михаил Мишустин.
Социальные новости 06 февраля в 07:06
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Армия и оружие

Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля

Российский фрегат "Адмирал Головко" планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил агентству ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.
Вести.Ru 05 февраля в 09:04
Фигурное катание

Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка

Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
Российский Диалог вчера в 13:12
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