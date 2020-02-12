Происшествия

RT на русскомRT на русскомУволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

Как отмечается, Аглиуллин уволен «по дискредитирующим основаниям», а именно — за нарушение присяги сотрудника СК. Ранее СМИ опубликовали видеозапись из ресторана, где следователь отмечал получение звания майора.
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СКР официально уволил тюменского следователя Рафика Аглиулина за нарушение присяги

NashGorod.ru11:19

Тюменского следователя, который отметил повышение криками «АУЕ!» и «Жизнь ворам!», уволили с работы

КП - Тюмень10:46

СКР подтвердил увольнение следователя, отмечавшего повышение под возгласы «АУЕ!»

Znak.com11:06

Приятель мужчины, который крикнул «АУЕ» на застолье следователя, отреагировал на увольнение майора

Говорит Москва11:45

Источник: тюменский следователь, который отмечал повышение под воровские лозунги, уволен

Megatyumen.ru07:10

Автор скандального видео с тюменскими силовиками рассказал, зачем говорил им: «Жизнь ворам!" и «АУЕ!"

Новый День07:46

Уволили тюменского следователя, отмечавшего повышение под крик «АУЕ» и «Жизнь ворам»

Новости Тюмени 72.ru06:33
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Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
Lenta.ru 12:42
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru 08:43
Общество

Медведева: сегодня сделаю важное объявление

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что намерена сделать сегодня, 12 февраля, важное для нее объявление.
Газета.Ru 06:35
Политика

В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать "сверхдержаву".
РИА Новости 10:13
Армия и оружие

МИД обвинил Турцию в деградации ситуации в Идлибе

Москва считает причиной деградации ситуации в сирийском Идлибе хроническое невыполнение Анкарой своих обязательств.
Радио Маяк 10:14
Музыка

Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
iReactor 10 февраля в 23:07
Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru 12:09
Автоспорт

Гран-при Китая официально перенесен из-за коронавируса

МК-Спорт 07:26
Политика

Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом

Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РБК 06:13
Футбол

«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита» Рудакова

Голкипер «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в «Ростове».
Бомбардир.ру 10:44
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Экономика

Число «очень богатых» людей в мире выросло на 10% за 2019 год

Число «очень богатых» людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире за прошлый год увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн.
Известия 11:44
Армия и оружие

Россия создает оружие против гиперзвуковых ракет

Ruposters.ru 01:49
Общество

Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки — гражданки РФ

Суд в Португалии арестовал счета богатейшей женщины Африки, дочери экс-президента Анголы.
News.ru 08:16
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
Кино

Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино

Lenta.ru вчера в 10:59
Футбол

Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 10:27
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM вчера в 08:33
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Вести.Ru 07:41
Футбол

Мостовой – о Мурило: может, дадим объявление «Паспорт всем, кто хочет играть за Россию»?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова защитника московского «Локомотива» Мурило Серкейры, который ранее не исключил возможности выступления за национальную команду России.
Чемпионат 11:17
Космос

Звуки жизни на Марсе: NASA предпримет третью попытку записи

Усовершенствованный набор приборов, который включает в себя камеру, лазер и спектрометры займется изучением химии и минералогии марсианских пород и поиском свидетельств окаменелой микробной жизни на Марсе.
LentaChel.ru 03:04
Политика

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

REGNUM вчера в 12:36
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Lenta.ru вчера в 14:24
Футбол

Геннадий Орлов: Кокорин ожидает длительного контракта от «Зенита»

АБН 12:17
Авто

Дилерский Центр ŠKODA. Праздничное открытие 15 февраля!

Начальная цена для версии Ambition 1.4 TSI с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач составит 1 499 000 рублей.
Тульская пресса 11:40
Общество

MWC 2020 могут отменить из-за коронавируса

Слишком много компаний отказались от приезда на выставку, поэтому организаторы задумались над тем, чтобы её отменить.
ITZine.ru вчера в 12:06
Общество

Минтруд упростит выдачу пособий для семей с детьми от трех до семи лет

Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление.
ТАСС 05:14
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 10 февраля в 03:24
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
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