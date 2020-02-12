Происшествия
RT на русскомУволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Как отмечается, Аглиуллин уволен «по дискредитирующим основаниям», а именно — за нарушение присяги сотрудника СК. Ранее СМИ опубликовали видеозапись из ресторана, где следователь отмечал получение звания майора.
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Уволили тюменского следователя, отмечавшего повышение под крик «АУЕ» и «Жизнь ворам»
Новости Тюмени 72.ru06:33
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Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Общество
Медведева: сегодня сделаю важное объявление
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что намерена сделать сегодня, 12 февраля, важное для нее объявление.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать "сверхдержаву".
Армия и оружие
МИД обвинил Турцию в деградации ситуации в Идлибе
Москва считает причиной деградации ситуации в сирийском Идлибе хроническое невыполнение Анкарой своих обязательств.
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Политика
Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом
Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита» Рудакова
Голкипер «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в «Ростове».
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Экономика
Число «очень богатых» людей в мире выросло на 10% за 2019 год
Число «очень богатых» людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире за прошлый год увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн.
Армия и оружие
Россия создает оружие против гиперзвуковых ракет
Общество
Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки — гражданки РФ
Суд в Португалии арестовал счета богатейшей женщины Африки, дочери экс-президента Анголы.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Кино
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино
Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Футбол
Мостовой – о Мурило: может, дадим объявление «Паспорт всем, кто хочет играть за Россию»?
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова защитника московского «Локомотива» Мурило Серкейры, который ранее не исключил возможности выступления за национальную команду России.
Космос
Звуки жизни на Марсе: NASA предпримет третью попытку записи
Усовершенствованный набор приборов, который включает в себя камеру, лазер и спектрометры займется изучением химии и минералогии марсианских пород и поиском свидетельств окаменелой микробной жизни на Марсе.
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Авто
Дилерский Центр ŠKODA. Праздничное открытие 15 февраля!
Начальная цена для версии Ambition 1.4 TSI с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач составит 1 499 000 рублей.
Общество
MWC 2020 могут отменить из-за коронавируса
Слишком много компаний отказались от приезда на выставку, поэтому организаторы задумались над тем, чтобы её отменить.
Общество
Минтруд упростит выдачу пособий для семей с детьми от трех до семи лет
Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.