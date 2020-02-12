Происшествия

RT на русскомRT на русскомУволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

Как отмечается, Аглиуллин уволен «по дискредитирующим основаниям», а именно — за нарушение присяги сотрудника СК. Ранее СМИ опубликовали видеозапись из ресторана, где следователь отмечал получение звания майора.
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Приятель мужчины, который крикнул «АУЕ» на застолье следователя, отреагировал на увольнение майора

Говорит Москва11:45

Уволили тюменского следователя, отмечавшего повышение под крик «АУЕ» и «Жизнь ворам»

Новости Тюмени 72.ru06:33

Тюменского следователя, праздновавшего повышение под лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам», уволили за нарушение присяги

Новый День12:48

СКР подтвердил увольнение следователя, отмечавшего повышение под возгласы «АУЕ!»

Znak.com11:06

СКР официально уволил тюменского следователя Рафика Аглиулина за нарушение присяги

NashGorod.ru11:19

Источник: тюменский следователь, который отмечал повышение под воровские лозунги, уволен

Megatyumen.ru07:10

Тюменского следователя, который отметил повышение криками «АУЕ!» и «Жизнь ворам!», уволили с работы

КП - Тюмень10:46
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Происшествия

Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Вести.Ru 07:41
Политика

В Кремле прокомментировали «иконы» с изображением Путина

Кремль, как и сам Владимир Путин, не приветствует распространение «икон» с изображением главы государства.
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Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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Политика

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Газета.Ru вчера в 21:27
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В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
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Микроклоны деревьев помогут восстановить леса

Ученые разработали технологию, которая повысит приживаемость саженцев-микроклонов деревьев и поможет восстановить пострадавшие от пожаров леса.
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Кравчук предложил продавать России воду для Крыма

Украине следует рассмотреть вопрос о продаже России днепровской воды для Крыма, заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.
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Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

На сей раз спортсмена раскритиковали за провокационную Instagram-историю, в которой россиянин, сфотографировал парикмахера с азиатской внешностью и пошутил про коронавирус.
Газета.Ru 12:33
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
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Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 10:27
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«Газпром» назвал крупнейших должников по газу

В список попали организации с задолженностями на сумму, превышающую 10 млн рублей Больше всего должников на начало 2020 года оказалось в Московской области, где насчитывается 87 организаций с общим долгом в 6,1 млрд рублей.
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ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Lenta.ru 02:18
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Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
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Газета.Ru 11:43
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Власти Гонконга назвали еще одну версию распространения коронавируса

Власти Гонконга назвали еще один возможный способ распространения нового вида коронавируса COVID-19.
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Футбол

Геннадий Орлов: «Кокорин ждет нового контракта с „Зенитом“»

Кокорин не скрывает: он ожидает нового контракта с «Зенитом», года на два, два плюс один, — сказал Орлов в ролике на своем YouTube-канале.
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Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
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Казахстан предложил РФ проложить «Силу Сибири-2» по его территории

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил на рассмотрение вариант прохождения газопровода «Сила Сибири-2» по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе КНР «Запад – Восток», пишет РИА Новости.
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В Госдуму внесена поправка о расширении программы маткапитала

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Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей

News.ru вчера в 23:03
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

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Происшествия

На шахте в Мурманской области произошел пожар

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Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
32CARS.ru 10 февраля в 13:02
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IT-компании отказались от участия в MWC из-за коронавируса

Уже точно на выставку не приедут такие компании как LG, Ericsson, Amazon, Nvidia и вот теперь об отказе участия в MWC уже объявила Sony.
Российская газета вчера в 02:19
Происшествия

В Югре жители многоэтажки выселили граждан Китая в больницу

В Нефтеюганске (ХМАО) жители многоэтажного дома, расположенного в микрорайоне 12, вынудили соседей, граждан Китая, пройти карантин в инфекционном отделении местной больницы.
REGNUM 10:19
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