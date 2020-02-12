Происшествия
RT на русскомУволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Как отмечается, Аглиуллин уволен «по дискредитирующим основаниям», а именно — за нарушение присяги сотрудника СК. Ранее СМИ опубликовали видеозапись из ресторана, где следователь отмечал получение звания майора.
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Уволили тюменского следователя, отмечавшего повышение под крик «АУЕ» и «Жизнь ворам»
Новости Тюмени 72.ru06:33
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
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В Кремле прокомментировали «иконы» с изображением Путина
Кремль, как и сам Владимир Путин, не приветствует распространение «икон» с изображением главы государства.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Культура
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Энергетика
Нефть осторожно переходит к росту
Основная причина, по которой фьючерсы перешли к восстановлению и удерживают позиции, кроется в замедлении темпов распространения китайского вируса и снижения смертности.
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На Украине предложили продать земли для «защиты» от России
Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
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Микроклоны деревьев помогут восстановить леса
Ученые разработали технологию, которая повысит приживаемость саженцев-микроклонов деревьев и поможет восстановить пострадавшие от пожаров леса.
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Кравчук предложил продавать России воду для Крыма
Украине следует рассмотреть вопрос о продаже России днепровской воды для Крыма, заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
На сей раз спортсмена раскритиковали за провокационную Instagram-историю, в которой россиянин, сфотографировал парикмахера с азиатской внешностью и пошутил про коронавирус.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Энергетика
«Газпром» назвал крупнейших должников по газу
В список попали организации с задолженностями на сумму, превышающую 10 млн рублей Больше всего должников на начало 2020 года оказалось в Московской области, где насчитывается 87 организаций с общим долгом в 6,1 млрд рублей.
Армия и оружие
ЦПВС: военные США открыли огонь по мирным жителям в Сирии
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Экономика
Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян
С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.
Общество
Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Общество
Власти Гонконга назвали еще одну версию распространения коронавируса
Власти Гонконга назвали еще один возможный способ распространения нового вида коронавируса COVID-19.
Футбол
Геннадий Орлов: «Кокорин ждет нового контракта с „Зенитом“»
Кокорин не скрывает: он ожидает нового контракта с «Зенитом», года на два, два плюс один, — сказал Орлов в ролике на своем YouTube-канале.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Политика
Казахстан предложил РФ проложить «Силу Сибири-2» по его территории
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил на рассмотрение вариант прохождения газопровода «Сила Сибири-2» по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе КНР «Запад – Восток», пишет РИА Новости.
Общество
В Госдуму внесена поправка о расширении программы маткапитала
Шоу-бизнес
Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Авто
Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
Общество
IT-компании отказались от участия в MWC из-за коронавируса
Уже точно на выставку не приедут такие компании как LG, Ericsson, Amazon, Nvidia и вот теперь об отказе участия в MWC уже объявила Sony.
Происшествия
В Югре жители многоэтажки выселили граждан Китая в больницу
В Нефтеюганске (ХМАО) жители многоэтажного дома, расположенного в микрорайоне 12, вынудили соседей, граждан Китая, пройти карантин в инфекционном отделении местной больницы.