Как отмечается, Аглиуллин уволен «по дискредитирующим основаниям», а именно — за нарушение присяги сотрудника СК. Ранее СМИ опубликовали видеозапись из ресторана, где следователь отмечал получение звания майора.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Энергетика Нефть осторожно переходит к росту Основная причина, по которой фьючерсы перешли к восстановлению и удерживают позиции, кроется в замедлении темпов распространения китайского вируса и снижения смертности.

Политика На Украине предложили продать земли для «защиты» от России Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Наука Микроклоны деревьев помогут восстановить леса Ученые разработали технологию, которая повысит приживаемость саженцев-микроклонов деревьев и поможет восстановить пострадавшие от пожаров леса.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Энергетика «Газпром» назвал крупнейших должников по газу В список попали организации с задолженностями на сумму, превышающую 10 млн рублей Больше всего должников на начало 2020 года оказалось в Московской области, где насчитывается 87 организаций с общим долгом в 6,1 млрд рублей.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Экономика Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.

Общество Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.

Политика Казахстан предложил РФ проложить «Силу Сибири-2» по его территории Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил на рассмотрение вариант прохождения газопровода «Сила Сибири-2» по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе КНР «Запад – Восток», пишет РИА Новости.

Армия и оружие На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.

Авто Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.