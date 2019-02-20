В Москве уволили учительницу, из-за которой 25 первоклассников получили ожоги лица и глаз. После дезинфекции кабинета она оставила кварцевую лампу включенной на полную мощность.

Политика Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе и в Ливии, сообщили во вторник, 3 марта, в Кремле.

Здоровье Роспотребнадзор поручил проверять больных пневмонией на коронавирус «Обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) материалов от больных с пневмониями и больных с признаками ОРВИ с учетом эпидемиологического анамнеза и в иных случаях по эпидемиологическим показателям», — говорится в документе.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Экономика Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.

Политика Лавров: заявления Пристайко прямо противоречат Минским соглашениям Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.

Общество В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси» Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.

Общество Три московских прокурора написали рапорты об отставке Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.

Происшествия В Свердловской области пьяные подростки подрались в ТЦ с полицейскими Группа подростков устроила потасовку с сотрудниками полиции в городе Каменск-Уральский Свердловской области, по данному факту начата проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Общество Мордашов сообщил возможную стратегию передачи детям $17 млрд Агентство отмечает, что в истории России до сих пор не было случаев передачи наследникам настолько крупных капиталов (Bloomberg оценивает состояние Мордашова в $17,2 млрд, Forbes — в $20,5 млрд), а потому очень важно провести процедуру так, чтобы не навредить огромному бизнесу.