Происшествия

Газета.RuГазета.RuУволена державшая школьников под кварцевой лампой учительница

В Москве уволили учительницу, из-за которой 25 первоклассников получили ожоги лица и глаз. После дезинфекции кабинета она оставила кварцевую лампу включенной на полную мощность.
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Отец первоклассника, пострадавшего от кварцевой лампы: «Будто из солярия вышел»

Московский Комсомолец05:50

Родители пострадавших от кварцевой лампы школьников выступили против увольнения учительницы

Говорит Москва04:28

СК проверит данные о 25 детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

РЕН ТВ02:00

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

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Агентство Москва02:26

В Москве уволят учительницу, забывшую выключить кварцевую лампу в классе

ТАСС02:25

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

РИА Новости02:48
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Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 10:32
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Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

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По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
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Происшествия

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
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Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.
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Летние Олимпийские игры в Токио могут перенести из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на конец 2020 года из-за коронавируса Covid-19.
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В Свердловской области пьяные подростки подрались в ТЦ с полицейскими

Группа подростков устроила потасовку с сотрудниками полиции в городе Каменск-Уральский Свердловской области, по данному факту начата проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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Гол Кокорина не спас «Сочи» в матче с тульским «Арсеналом»

Победой тульского «Арсенала» в Сочи над одноименным клубом завершился матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 1 марта.
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Bugatti выпустит только 16 моделей Chiron Pur Sport со второй половины 2020 года, каждая из которых будет стоить 3,2 миллиона евро (236 млн рублей).
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