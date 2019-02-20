Происшествия
Газета.RuУволена державшая школьников под кварцевой лампой учительница
В Москве уволили учительницу, из-за которой 25 первоклассников получили ожоги лица и глаз. После дезинфекции кабинета она оставила кварцевую лампу включенной на полную мощность.
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Отец первоклассника, пострадавшего от кварцевой лампы: «Будто из солярия вышел»
Московский Комсомолец05:50
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Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе и в Ливии, сообщили во вторник, 3 марта, в Кремле.
Политика
Верховный суд отказал в рассмотрении иска о незаконности распоряжения Путина по голосованию за правки Конституции
Верховный суд России не заметил противоречий в распоряжении президента о возложении на ЦИК и нижестоящие избиркомы ответственности за подготовку к проведению «общероссийского голосования» по поправкам к Конституции.
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Здоровье
Роспотребнадзор поручил проверять больных пневмонией на коронавирус
«Обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) материалов от больных с пневмониями и больных с признаками ОРВИ с учетом эпидемиологического анамнеза и в иных случаях по эпидемиологическим показателям», — говорится в документе.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Армия и оружие
Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе
Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Армия и оружие
Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет
По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Политика
Лавров: заявления Пристайко прямо противоречат Минским соглашениям
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Спорт
Летние Олимпийские игры в Токио могут перенести из-за коронавируса
Летние Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на конец 2020 года из-за коронавируса Covid-19.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
Общество
Три московских прокурора написали рапорты об отставке
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
Происшествия
В Свердловской области пьяные подростки подрались в ТЦ с полицейскими
Группа подростков устроила потасовку с сотрудниками полиции в городе Каменск-Уральский Свердловской области, по данному факту начата проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Музыка
Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом
Общество
Мордашов сообщил возможную стратегию передачи детям $17 млрд
Агентство отмечает, что в истории России до сих пор не было случаев передачи наследникам настолько крупных капиталов (Bloomberg оценивает состояние Мордашова в $17,2 млрд, Forbes — в $20,5 млрд), а потому очень важно провести процедуру так, чтобы не навредить огромному бизнесу.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Футбол
Гол Кокорина не спас «Сочи» в матче с тульским «Арсеналом»
Победой тульского «Арсенала» в Сочи над одноименным клубом завершился матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 1 марта.
Политика
Парламентские выборы в Сирии запланированы на 13 апреля
Президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы на 13 апреля.
Общество
Путин подписал закон о выплате маткапитала за первого ребёнка
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Авто
Bugatti Chiron Pur Sport дебютировал в Женеве
Bugatti выпустит только 16 моделей Chiron Pur Sport со второй половины 2020 года, каждая из которых будет стоить 3,2 миллиона евро (236 млн рублей).
Общество
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.