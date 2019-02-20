Происшествия

Газета.RuГазета.RuУчительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Учительницу московской школы, где дети получили ожоги глаз, уволят, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент образования Москвы. Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Читать в источнике
Комментировать282

Подробнее о событии

Отец первоклассника, пострадавшего от кварцевой лампы: «Будто из солярия вышел»

Московский Комсомолец05:50

Родители пострадавших от кварцевой лампы школьников выступили против увольнения учительницы

Говорит Москва04:28

В Москве уволят учительницу, забывшую выключить кварцевую лампу в классе

ТАСС02:25

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

Интерфакс02:40

Департамент образования: Учительница школы №1415, где дети пострадали от кварцевой лампы, будет уволена

Агентство Москва02:26

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

РИА Новости02:48

СК проверит данные о 25 детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

РЕН ТВ02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Политика

Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН

"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
Российская газета 09:35
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 13:29
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

РИА Новости 07:20
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Происшествия

Совершивший экстренную посадку в Перми самолет вылетел в Москву

ТАСС 08:23
Финансы

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов

Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи.
Известия вчера в 02:31
Политика

Бывший глава ДНР стал мэром Элисты несмотря на протесты

Бывшего главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова назначили главой города Элиста несмотря на многочисленные протесты российских калмыков.
Lenta.ru 07:25
Общество

Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии с мужем

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам после участия в программе «Пусть говорят», посвященной трагедии с сухим льдом.
ФАН 04:39
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкие фото с особенной дочерью

Светлана Бондарчук показала редкие фото с особенной дочерью Главред журнала "Hello !" нечасто демонстрирует снимки наследницы в соцсети.
Экспресс газета 06:31
Общество

В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы.
Lenta.ru 01 марта в 20:55
Происшествия

Полицейские открыли огонь при задержании подозреваемого в Москве

В результате применения полицейскими табельного оружия подозреваемый ранен, отмечают СМИ.
Говорит Москва 08:38
Общество

Неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем

Под Севастополем в районе Сахарной головки неизвестные надругались над могилой неизвестного солдата.
Известия 07:37
Происшествия

Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР

REGNUM 09:45
Общество

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первого ребёнка

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:37
Политика

Сторонники Бжания требуют отставки Бганба у Кабмина Абхазии

Sputnik Абхазия 05:00
Происшествия

Подросток застрелил отца в Забайкальском крае

Подросток в Забайкальском крае застрелил своего отца, сообщает региональное следственное управление СК России.
РБК 04:14
Происшествия

Украинского священника подозревают в торговле оружием с Донбасса

На Украине Служба безопасности (СБУ) заподозрила священнослужителя из Ровенской области в торговле оружием.
РЕН ТВ 09:49
Политика

В Конституцию предложили поправку о создании «федеральных территорий»

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и и председатель комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас предложили внести в Конституцию России поправку о возможности создания на территории страны "федеральных территорий".
Московский Комсомолец 05:57
Политика

В МИД прокомментировали секретные договоренности между США и талибами

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что склонен верить тому, что никаких секретных договоренностей или протоколов между США и талибами нет.
РИА Новости 09:06
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН 08:49
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК вчера в 05:20
Политика

В 14 штатах США открылись участки для голосования в «супервторник»

Участки для голосования открылись во вторник утром в США, где в 14 штатах проходит так называемый "супервторник".
РИА Новости 09:10
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском 09:35
Происшествия

Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
Политика

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать

В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Дождь вчера в 03:46
Технологии

Windows 10 нельзя установить на PC с датой 19 января 3001 года

IT-специалист и компьютерный энтузиаст Кэри Хольцман обнаружил, что если выставить BIOS дату 19 января 3001 года или позже, то на такой компьютер не получится установить Windows 10.
Игромания.ру 09:47
Здоровье

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 04:23
Общество

У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен

Врачи не обнаружили коронавируса у родственников инфицированного москвича, вернувшегося не так давно из Италии.
Вести.Ru 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное