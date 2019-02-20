Происшествия
Газета.RuУчительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят
Учительницу московской школы, где дети получили ожоги глаз, уволят, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент образования Москвы. Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
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Отец первоклассника, пострадавшего от кварцевой лампы: «Будто из солярия вышел»
Московский Комсомолец05:50
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