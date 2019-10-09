Общество

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Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее. Об этом 9 октября сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.
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с чего всё началось

Оскандалившаяся чиновница из Иркутской области теперь работает в музее

Чиновница Ирина Алашкевич из Иркутской области, оскандалившаяся из-за негативных высказываний в отношении пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу. Теперь экс-начальник пресс-службы губернатора и правительства будет трудиться в музее.
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Экс-глава пресс-службы Левченко стала замдиректора «Тальцов» через неделю после увольнения

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Уволившаяся после оскорблений жителей Тулуна иркутская чиновница нашла работу в музее

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РИА Новости05:07

Оскандалившаяся чиновница из Иркутска рассказала о новой работе в музее

Телеканал 360°03:47

Оскандалившаяся чиновница из Иркутской области теперь работает в музее

Пятый канал01:01
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По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
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В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.
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Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

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Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

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«Яндекс» представил понимающую жесты «умную» колонку

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СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
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Почти каждый пятый россиянин (17%) справляется с простудой с помощью чая с малиной и куриного бульона, не прибегая к лекарствам.
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Какие продукты вымывают кальций из организма, сообщили специалисты

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Премьер Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росгидромета.
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