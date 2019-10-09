Чиновница Ирина Алашкевич из Иркутской области, оскандалившаяся из-за негативных высказываний в отношении пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу. Теперь экс-начальник пресс-службы губернатора и правительства будет трудиться в музее.

с чего всё началось

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее. Об этом 9 октября сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

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