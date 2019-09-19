Политика

Газета.RuГазета.RuУволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа

Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.
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