Политика
Газета.RuУволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа
Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время закрытого обеда в Нью-Йорке, организованного аналитическим центром Gatestone Institute, подверг резкой критике внешнюю политику Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на участников мероприятия.Коммерсантъвчера в 19:18
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Politico: Болтон на закрытой встрече раскритиковал внешнюю политику Трампа
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