с чего всё началось

Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.

Происшествия Директор ФБК Жданов задержан в Москве Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.

Технологии В международный рейтинг «Три миссии университета» вошли 74 вуза РФ Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» 19 сентября опубликовал рейтинг вузов за 2019 год.

Происшествия Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Авто Bugatti выпустит самый дорогой в мире кроссовер Как рассказал изданию Car глава французской марки Стефан Винкельман, новинка станет самым дорогим автомобилем в сегменте SUV.

Общество Песков отказался комментировать идею Титова о черном списке судей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова о создании черного списка российских судей.

Футбол Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 42-го места на 46-е.

Происшествия Полиция сняла с рейса пьяного пилота, который просил перенести полет Сотрудники полиции сняли с рейса Тюмень – Сургут пьяного пилота, который был не в состоянии осуществить полет.

Политика Прокуратура Украины возбудилась из-за крымчан на съезде ОБСЕ Украинское ведомство завело дело против республиканских журналистов, принимающих участие в совещании ОБСЕ по правам человека.

Политика В Кремле отреагировали на задержание идущего в Москву шамана Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе о ситуации с задержанием "шамана" в Бурятии.

Происшествия В Нижневартовске задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ В Нижневартовске задержали троих человек, которые подозреваются в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

Шоу-бизнес Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.

Здоровье В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.

Армия и оружие Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Теннис Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.

Происшествия Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.

Политика Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.

Общество В России изменят порядок взыскания долгов с граждан Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Шоу-бизнес Климова пришла в Большой театр в мини-платье с глубоким декольте Климова пришла в Большой театр в мини-платье с глубоким декольте Актриса показала безупречную фигуру в маленьком черном платье.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Происшествия Состояние раненного в Москве полицейского стабилизировалось Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, Алексей Лимонов был прооперирован сегодня ночью, его состояние стабильно тяжёлое.

Космос Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

Политика Начались переговоры по транзиту газа через Украину «Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».