Политика

Взгляд.руВзгляд.руУволенный глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал свою отставку, поблагодарив жителей республики за понимание, активную гражданскую позицию и критику.
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Отправленный президентом России Владимиром Путиным в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил в Instagram
 жителей республики за понимание и критику.
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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