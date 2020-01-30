Политика
Взгляд.руУволенный глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал свою отставку, поблагодарив жителей республики за понимание, активную гражданскую позицию и критику.
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Отправленный президентом России Владимиром Путиным в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил в Instagram жителей республики за понимание и критику.Газета.Ru06:11
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Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей республики за понимание и критику
Интерфакс - Россия03:03
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