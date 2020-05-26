Политика

КоммерсантъКоммерсантъЭкс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина. В исковом заявлении, зарегистрированном 20 мая, говорится, что господин Игнатьев намерен оспорить указ господина Путина о досрочном прекращении полномочий.
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Предметом искового заявления является оспаривание Указа Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики», следует из информации в картотеке дел Верховного суда РФ
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Правда ПФОвчера в 15:03

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:51

Игнатьев подал в суд на Путина

Правда ПФОвчера в 15:03

Главные новости к утру 27 мая

Коммерсантъ00:11

Экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку

ТАССвчера в 16:52

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд из-за указа Путина об увольнении

РИА Новостивчера в 16:35

Экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку

RT на русскомвчера в 16:29

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Интерфакс00:30
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Происшествия

Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

REGNUM вчера в 23:44
5
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
121
Общество

Еще 24 случая коронавируса подтвердили в Удмуртии

В числе заболевших четверо детей до 14 лет и беременная женщина По состоянию на утро 27 мая на территории Удмуртии выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции.
Город Глазов 01:02
20
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
873
Общество

В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения

Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона.
REGNUM 00:24
45
Политика

Трамп пригрозил Пекину «мощным ответом» на принятие закона о Гонконге

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил Китаю санкциями, если Пекин примет меры по "захвату" Гонконга, используя новый закон.
Интерфакс 01:19
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Хоккей

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Коммерсантъ вчера в 19:36
Гаджеты

Kingston Technology начинает поставки SSD объемом 7,68 ТБ

Компания Kingston Digital сообщила о начале поставок твердотельных накопителей DC500R и DC450R объемом 7,68 ТБ.
iXBT.com вчера в 09:22
1
Шоу-бизнес

Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой

VSE42.RU 25 мая в 02:08
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Армия и оружие

В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»

«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело вчера в 02:07
13
Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Российская газета вчера в 22:30
21
Технологии

Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро

Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
RuNews24.ru вчера в 15:10
6
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

РЕН ТВ 25 мая в 07:13
10
Религия

«Духовника Поклонской» запретили в священнослужении

Бывшего духовника экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской схиигумена Сергия (Романова) запретили в священнослужении.
ИА Красная Весна 01:21
2
Энергетика

«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Ведомости вчера в 15:41
7
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
1,1K
Общество

Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес

В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.
RT на русском вчера в 21:15
1
Здоровье

В Свердловской области выявлено 4190 заражений коронавирусом

На 26 мая на Среднем Урале у 4190 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:52
465
Общество

Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии

Pravda.Ru вчера в 05:23
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Общество

Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 25 мая в 05:14
183
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
504
Общество

В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем

С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической.
Регион 64 00:41
40
Политика

Депутаты предложили исключить отчет Коновалова из повестки сессии

Решение о выступлении главы Хакасии не принято. Председатель парламента Владимир Штыгашев заявил, что у Коновалова будет на отчет 45 минут.
Юг Сибири вчера в 23:27
6
Культура

Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13

Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.
3DNews вчера в 03:52
Политика

Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
30
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
633
Общество

Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину

Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
РБК 01:16
2
Политика

Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса

Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Ведомости вчера в 08:18
250
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
269
Здоровье

Ограничительные меры могут снять в отдельных территориях Прикамья

В Перми оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудил мероприятия и ключевые показатели для поэтапного изменения ограничительных мероприятий.
ВЕТТА 00:05
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 по 29 января 2020. Отрешён от должности Главы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 29 января 2020 года.
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