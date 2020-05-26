с чего всё началось

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина. В исковом заявлении, зарегистрированном 20 мая, говорится, что господин Игнатьев намерен оспорить указ господина Путина о досрочном прекращении полномочий.

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Общество Еще 24 случая коронавируса подтвердили в Удмуртии В числе заболевших четверо детей до 14 лет и беременная женщина По состоянию на утро 27 мая на территории Удмуртии выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции. 20

Общество В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона. 45

Технологии Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему. 6

Энергетика «Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. 7

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных. 1,1K

Здоровье В Свердловской области выявлено 4190 заражений коронавирусом На 26 мая на Среднем Урале у 4190 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. 465

Шоу-бизнес Пригожин ответил Шнурову стихами Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт. 504

Общество В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической. 40

Политика Депутаты предложили исключить отчет Коновалова из повестки сессии Решение о выступлении главы Хакасии не принято. Председатель парламента Владимир Штыгашев заявил, что у Коновалова будет на отчет 45 минут. 6

Культура Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13 Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.

Политика Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность» Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски. 30

Общество Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. 2

Политика Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу. 250

Общество В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска. 269