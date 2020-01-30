с чего всё началось

Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.

Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику

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