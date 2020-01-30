Политика
News.ruУволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику
Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
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Отправленный президентом России Владимиром Путиным в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил в Instagram жителей республики за понимание и критику.Газета.Ru06:11
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Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей республики за понимание и критику
Интерфакс - Россия03:03
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