Политика

News.ruNews.ruУволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику

Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
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Отправленный президентом России Владимиром Путиным в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил в Instagram
 жителей республики за понимание и критику.
Газета.Ru06:11

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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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