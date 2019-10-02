Футбол
Газета.RuУволенный за кражу часов игрок «Ниццы» объяснил причину поступка
Бывший нападающий французской "Ниццы" Ламин Диаби объяснил причину своего проступка. Напомним, что 18-летний форвард вынес из раздевалки часы теперь уже экс-одноклубника Каспера Дольберга стоимостью €70 тыс.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Здоровье
Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина
Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии».
RT на русском вчера в 05:27
Политика
В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»
Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Единоборства
«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко
Lenta.ru 30 сентября в 11:03
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Политика
Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика
Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»
Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
Наука
От ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн
Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде.
Piter.tv вчера в 04:03
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Здоровье
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.
ТАСС вчера в 06:51
Общество
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК вчера в 17:00
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Политика
Песков опроверг отставку главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадия Корниенко, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:54
Футбол
ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат 30 сентября в 14:00
Армия и оружие
Расчёты С-400 сбили гиперзвуковые цели в ходе стрельб под Астраханью
Расчёты С-400 сбили все гиперзвуковые ракеты-мишени «Фаворит РМ» в ходе стрельб в Астраханской области.
RT на русском 06:16
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с работой сайта (около 62%), около 27% жалуются на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 9% не могут войти в аккаунт.
ТАСС вчера в 21:46
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
Конгресс одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Cумма сделки составляет около $39 млн.
Газета.Ru 06:08
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Экономика
Siemens построит в Казани электростанцию
Немецкий концерн Siemens построит в Казани парогазовую установку мощностью 250 МВт.
БИЗНЕС Online 04:42
Общество
Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров
Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.
РБК 06:14
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Общество
Правообладатели лишатся более половины вознаграждения
В сентябре Российское авторское общество (РАО) повысило ставки отчислений с авторского вознаграждения, говорится в письме РАО, направленном правообладателям («Ведомости» ознакомились с документом).
Ведомости вчера в 13:29
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Экономика
Задачи по продовольственной безопасности РФ будут выполнены — Медведев
В России будут выполнены задачи по обеспечению продовольственной безопасности, заявил 2 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
REGNUM 05:36