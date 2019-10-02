Футбол

Газета.RuГазета.RuУволенный за кражу часов игрок «Ниццы» объяснил причину поступка

Бывший нападающий французской "Ниццы" Ламин Диаби объяснил причину своего проступка. Напомним, что 18-летний форвард вынес из раздевалки часы теперь уже экс-одноклубника Каспера Дольберга стоимостью €70 тыс.
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Экс-форвард «Ниццы» Диаби: «Я украл часы без каких-либо на то причин. Возможно, из-за зависти успехам Дольберга»

Sports.ru04:39

Экс-форвард «Ниццы» объяснил, почему украл часы у своего одноклубника

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Уволенный за кражу часов игрок «Ниццы» объяснил причину поступка

Газета.Ru02:56

Экс-нападающий «Ниццы» назвал причину кражи часов у одноклубника

Sportbox.RU02:49

Игрок «Ниццы», укравший дорогие часы у Дольберга, объяснил свой поступок

Sport24.ru02:27

Бывший игрок «Ниццы» рассказал, почему украл часы одноклубника

Metaratings05:04

Экс-нападающий «Ниццы» назвал причины кражи часов у одноклубника

Спорт-Экспресс00:28
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
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Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина

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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
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Песков опроверг отставку главы ФСИН

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Расчёты С-400 сбили все гиперзвуковые ракеты-мишени «Фаворит РМ» в ходе стрельб в Астраханской области.
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Задачи по продовольственной безопасности РФ будут выполнены — Медведев

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