Экономика
BFM.ruУволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Минфина. Число планируемых к увольнению госслужащих в ведомстве не уточнили.
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с чего всё началось
На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.Известиявчера в 17:01
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РИА Новости вчера в 18:27
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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
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Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
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Космос
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Взгляд.ру вчера в 19:58