Экономика
Газета.RuУволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей
На компенсации чиновникам при сокращении в ближайшие три года потратят 4,8 млрд рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минфин. Речь, по данным агентства АКРА, может идти об увольнении 13 тысяч человек.
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с чего всё началось
На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.Известиявчера в 17:01
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