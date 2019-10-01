На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.

с чего всё началось

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Минфина. Число планируемых к увольнению госслужащих в ведомстве не уточнили.

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