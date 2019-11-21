Общество
RT на русскомДиректор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России. Данную информацию она подтвердила в разговоре с RT.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:55, Ашберн
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов
Общество
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Технологии
В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов
Происшествия
В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер
В Казани 73-летний мужчина умер в наркологическом диспансере, где стоял в очереди за справкой для водительских прав, сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава.
Происшествия
Россия экстрадировала разыскиваемого в США наркоторговца
Российские власти передали правоохранительным органам США американского гражданина, разыскиваемого по обвинениям в наркоторговле.
Экономика
С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Происшествия
Ректор одного из ведущих медицинских вузов России задержана в Твери
Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной
Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
Политика
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Экономика
«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Общество
Кирилл Терешин показал руки после операции
Синтоловый качок Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «Руки-базуки», показал, как изменилась его рука после операции.
Политика
В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Спорт
Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Кино
Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»
Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев с трудом наладил контакт с дочерью возлюбленной
В отличие от своего сына, шоумен с трудом смог наладить контакт с дочерью возлюбленной.
Киберспорт
В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends
Вдобавок проект доступен на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние 10 лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Общество
Летчикам, посадившим в поле самолет, Путин вручил звезды Героев России
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил звезды Героев России посадившим в кукурузное поле пассажирский самолет Airbus A321 летчиками Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Происшествия
ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования
В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
Общество
В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за урагана
В пресс-службе администрации Новороссийска посоветовали жителям города без необходимости не покидать здания и помещения, проходить вблизи вывесок, рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи.