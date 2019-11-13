Футбол
Панорама Ростова-на-ДонуУволился PR-директор ФК «Ростов» Денис Штанько
PR-директор ФК «Ростов» Денис Штанько покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 09:11, Вашингтон
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на два матча главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, позволившего себе оскорбительные выражения в адрес судьи Станислава Васильева.
Российская газета 07:55
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
RT на русском 07:21
Политика
Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли
Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).
RT на русском 08:33
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» представили в Москве
В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех».
Россия – Культура вчера в 01:56
Здоровье
Число заболевших ОРВИ увеличилось в Тамбовской области
В Тамбовской области с 4 по 10 ноября число заболевших ОРВИ выросло на 1,3%. Показатель заболеваемости ниже порогового на 40%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Известия вчера в 04:44
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск из-за педофилии
Экс-судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по обвинению в педофилии.
Московский Комсомолец 02:49
Политика
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Происшествия
Сразу две машины застряли под «мостом глупости» в Петербурге
Две машины за один день застряли под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге.
Известия 08:57
Футбол
«Барселона» отказалась платить €100 млн за нового форварда
Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд попал в сферу интересов нескольких ведущих европейских клубов.
Metaratings 05:32
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Культура
HBO планирует снять новый эпизод сериала «Друзья»
В среду, 13 ноября, стало известно, что стриминговый сервис HBO Max ведёт переговоры о съёмках нового эпизода сериала «Друзья».
Форпост Северо-Запад 04:21
Наука
Белый шум и оптогенетика улучшили слух
Белый шум на фоне звуков помогает эффективнее отличать их друг от друга за счет ограничения активности нейронов слуховой коры.
N+1 05:57
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru 06:55
Происшествия
Дело о смерти девочки в «Артеке» передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, скончавшейся во время сна в международном детском центре "Артек", передано в центральный аппарат ведомства.
Российская газета 08:36
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показался на фото
Пока что в Volkswagen не дали имя новому кроссоверу и называют его «New Urban Coupe».
SpeedMe вчера в 12:46
Политика
В Кремле приняли к сведению идею праздновать окончание стояния на Угре
Предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о признании дня победного окончания стояния на реке Угре — 11 ноября — памятной датой России принято к сведению в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 ноября.
Известия 08:49
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости 11 ноября в 16:20
Интернет
Facebook запускает сервис онлайн платежей Facebook Pay
Как отмечают разработчики, новая система является удобной, безопасной и надежной, а воспользоваться ей можно в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.
Astera 03:16
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 06:54
Политика
В Кремле прокомментировали дело об импичменте Трампа
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 12 ноября, прокомментировал дело об импичменте главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Аргументы недели 08:22
Происшествия
Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
Басманный суд Москвы отправил под арест обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах судье Алексея Вересова.
RT на русском 08:51
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21