Футбол

Панорама Ростова-на-ДонуПанорама Ростова-на-ДонуУволился PR-директор ФК «Ростов» Денис Штанько

PR-директор ФК «Ростов» Денис Штанько покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.
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Из ФК «Ростов» уволился PR-директор

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