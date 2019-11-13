Футбол

Панорама Ростова-на-ДонуПанорама Ростова-на-ДонуУволился PR-директор ФК «Ростов» Денис Штанько

PR-директор ФК «Ростов» Денис Штанько покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.
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Из ФК «Ростов» уволился PR-директор

1rnd.ru06:37

PR-директор «Ростова» Штанько ушел с поста. Сообщалось, что в клубе финансовые проблемы

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Денис Штанько покинул ФК «Ростов»

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Главный пиарщик ФК «Ростов» отказался комментировать причины ухода

Rostov gazeta07:47

Из ФК «Ростов» ушел PR-директор Денис Штанько

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РИА Новости06:41

Пресс-секретарь ФК «Ростов» уволился из клуба

Don2406:29
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:13, Ашберн
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О мистической версии в деле Олега Соколова заявил адвокат

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что в деле об убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко может быть и мистическая сторона, которую нельзя исключать, сообщает РБК.
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В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.
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Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
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Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
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Соперник Renault Arkana от Volkswagen показался на фото

Пока что в Volkswagen не дали имя новому кроссоверу и называют его «New Urban Coupe».
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Два американских катера типа «Айленд» включены в состав ВМС Украины

Два американских катера типа "Айленд" (Island), переданных США Украине в 2018 году, вошли в состав Военно-морских сил Украины.
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Сериал «Друзья» получит продолжение

Стоит отметить, что в прошлый раз эпизод-продолжение был обещан в 2016-м, но в итоге аудитория получила лишь программу, посвященную сериалу «Друзья», куда пригласили исполнителей главных ролей, причем Мэтью Перри туда не приехал, отделавшись видеообращением.
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Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
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СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

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В Кремле оценили предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского

В Кремле заявили, что положительно оценивают инициативу Нурсултана Назарбаева организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.
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Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
РБК 10:25
Происшествия

В Псковской области проверят видео о обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начали проверку начали проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
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«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 06:41
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Додон выдвинул кандидатом в премьеры Молдавии экс-министра финансов

Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул кандидатом на пост премьера страны бывшего министра финансов Иона Кику.
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Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
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Nokia выпустит умный телевизор с разрешением в 4K

В ближайшем будущем Nokia представит умный телевизор собственного производства.
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Диетологи назвали привычки, которые мешают похудению

Одной из самых плохих привычек эксперты назвали приём пищи перед телевизором или монитором, так как в этом случае съедается гораздо больше.
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В Омске воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза

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Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности

Поклонники стали поздравлять 45-летнюю артистку с четвертой беременностью. Знаменитость опровергла эти слухи оригинальным способом.
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В «Артеке» во сне умерла девочка

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Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
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Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
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Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

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На магазин российской обувной сети Carlo Pazolini в украинской столице напали вандалы. По данным полиции, витрина была расстреляна.
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