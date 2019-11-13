Футбол
Панорама Ростова-на-ДонуУволился PR-директор ФК «Ростов» Денис Штанько
PR-директор ФК «Ростов» Денис Штанько покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.
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Общество
Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Происшествия
О мистической версии в деле Олега Соколова заявил адвокат
Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что в деле об убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко может быть и мистическая сторона, которую нельзя исключать, сообщает РБК.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показался на фото
Пока что в Volkswagen не дали имя новому кроссоверу и называют его «New Urban Coupe».
Армия и оружие
Два американских катера типа «Айленд» включены в состав ВМС Украины
Два американских катера типа "Айленд" (Island), переданных США Украине в 2018 году, вошли в состав Военно-морских сил Украины.
Культура
Сериал «Друзья» получит продолжение
Стоит отметить, что в прошлый раз эпизод-продолжение был обещан в 2016-м, но в итоге аудитория получила лишь программу, посвященную сериалу «Друзья», куда пригласили исполнителей главных ролей, причем Мэтью Перри туда не приехал, отделавшись видеообращением.
Общество
В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»
Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Политика
В Кремле оценили предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского
В Кремле заявили, что положительно оценивают инициативу Нурсултана Назарбаева организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.
Общество
Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб
Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
Происшествия
В Псковской области проверят видео о обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начали проверку начали проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Политика
Додон выдвинул кандидатом в премьеры Молдавии экс-министра финансов
Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул кандидатом на пост премьера страны бывшего министра финансов Иона Кику.
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Nokia выпустит умный телевизор с разрешением в 4K
В ближайшем будущем Nokia представит умный телевизор собственного производства.
Общество
Диетологи назвали привычки, которые мешают похудению
Одной из самых плохих привычек эксперты назвали приём пищи перед телевизором или монитором, так как в этом случае съедается гораздо больше.
Происшествия
В Омске воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Поклонники стали поздравлять 45-летнюю артистку с четвертой беременностью. Знаменитость опровергла эти слухи оригинальным способом.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
Здоровье
Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
Происшествия
Вандалы в Киеве разрушили витрину магазина российской сети
На магазин российской обувной сети Carlo Pazolini в украинской столице напали вандалы. По данным полиции, витрина была расстреляна.