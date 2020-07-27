Общество
Lenta.ruУволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes. Об этом сообщается на сайте нового медиапроекта.
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Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Общество
В Японии создали разлагающиеся в воде пластиковые пакеты из тростника
Разработка принадлежит японской компании Mitsubishi Chemical. Примечательно, что пакеты способны разлагаться целый год.
Evo-rus.com 01:34
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
РИА Новости 04:52
Общество
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин вчера в 10:42
Общество
В Калининградской области умерли еще два жителя с коронавирусом
Новый Калининград В регионе скончались еще два пациента с COVID-19.
Новый Калининград.Ru 03:44
Космос
До конца лета в Перми можно увидеть уникальные астрономические явления
Пудровый оттенок — особый шарм - явлению придали метеорная пыль и мелкий космический мусор.
ВЕТТА 24 июля в 10:02
Футбол
Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией
Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию.
РИА Новости вчера в 10:40
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз
Певица Лолита Милявская, которой наконец удалось развестись со своим пятым мужем, призналась, что планирует шестой брак.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Политика
Кедми считает, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Военно-политический эксперт из Израиля, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми утверждает, что Китай никогда не будет представлять угрозу для России, даже если США перестанут быть мировой державой.
Shraibikus News вчера в 13:30
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Наука
Обнаружен скрывающий коронавирус SARS CoV-2 от иммунитета белок
Американские специалисты нашли фермент, способствующий коронавирусу нового типа проникать в клетки организма.
МедиаПоток 25 июля в 04:52
Транспорт
Трасса «Таврида» в Крыму может быть сдана досрочно
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил качество выполненных работ на седьмом участке трассы "Таврида" в Крыму, который готов на 95%, и выразил надежду на досрочную сдачу трассы в эксплуатацию.
РИА Новости 04:29
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Космос
«Сыну» робота «Федора» не доверят управлять космическим кораблем
РИА Новости 04:37
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Киберспорт
Команда Lil прошла открытые квалификации на OMEGA League
Закрытая квалификация OMEGA League для Восточной Европы пройдет с 28 по 29 июля в онлайне.
CyberSport.ru 03:30
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Общество
В СК предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Правоохранительные органы разработали проект статьи Уголовного кодекса о налоговом мошенничестве.
РБК 00:43
Футбол
Карпин признал Дзюбу лучшим игроком чемпионата России
Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» одержал победу в чемпионате России, Дзюба поделил с Сердаром Азмуном первое место в гонке бомбардиров, оба игрока забили по 17 голов.
Нева Спорт 04:18
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с Аллой Пугачевой
Отечественная исполнительница Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками редким снимком, где она позирует в компании Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 01:19
Политика
Лукашенко подчеркнул важность уборочной кампании в Белоруссии
РИА Новости 04:10
Автоспорт
«Гран-при Португалии» «Формулы-1» пройдет со зрителями
Спорт-Экспресс 04:05