Уволившийся из органов белорус задержан в Пскове
В Пскове задержан гражданин Белоруссии Андрей Остапович, уволившийся несколько дней назад с позиции старшего следователя Следственного комитета, пишет Tut.by. Остапович пытался выехать через Россию в Латвию, но застрял здесь из-за ограничений на выезд из-за коронавируса.В источнике
С чего всё началось
В Пскове задержан следователь, публично заявивший о своем увольнении после жестких действий белорусских силовиков на вызванных президентскими выборами акциях протеста, сообщает портал TUT.BY
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В Пскове задержали призывавшего «изгнать диктатора» белорусского следователя
Московский Комсомолец10:40