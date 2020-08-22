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BFM.ru
BFM.ru

Уволившийся из органов белорус задержан в Пскове

В Пскове задержан гражданин Белоруссии Андрей Остапович, уволившийся несколько дней назад с позиции старшего следователя Следственного комитета, пишет Tut.by. Остапович пытался выехать через Россию в Латвию, но застрял здесь из-за ограничений на выезд из-за коронавируса.В источнике
С чего всё началось
В Пскове задержан следователь, публично заявивший о своем увольнении после жестких действий белорусских силовиков на вызванных президентскими выборами акциях протеста, сообщает портал TUT.BY
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РЕН ТВ10:21
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Говорит Москва

СМИ сообщили о задержании экс-сотрудника Следственного комитета Белоруссии

Говорит Москва12:21
Комсомольская правда

Уволившийся из органов гражданин Белоруссии задержан в Пскове

Комсомольская правда12:07
Дождь

В Пскове задержали бывшего сотрудника белорусского СК, уволившегося на фоне протестов

Дождь10:16
Коммерсантъ

В Пскове задержан уволившийся на фоне протестов белорусский следователь

Коммерсантъ11:28
Московский Комсомолец

В Пскове задержали призывавшего «изгнать диктатора» белорусского следователя

Московский Комсомолец10:40
РЕН ТВ

В Пскове задержали уволившегося после протестов следователя из РБ

РЕН ТВ10:21
РБК

Адвокат сообщил о задержании в Пскове бывшего следователя из Белоруссии

РБК12:03

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новости08:25
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