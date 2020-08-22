Уволившийся из органов белорус задержан в Пскове

РБК 4

В Пскове задержан гражданин Белоруссии Андрей Остапович, уволившийся несколько дней назад с позиции старшего следователя Следственного комитета, пишет Tut.by. Остапович пытался выехать через Россию в Латвию, но застрял здесь из-за ограничений на выезд из-за коронавируса.