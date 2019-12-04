Общество

Deita.ruDeita.ruУвольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ

На сайте петиций выложили очередную – связанную с работой ДВФУ. Приморская общественность протестует против увольнения одного из видных в крае врачей – Олега Пака, сообщает DEITA.
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Губернатор Приморья намерен вернуть Олега Пака на должность главврача Медцентра ДВФУ

PrimaMedia.ruвчера в 08:06

Олег Пак дал эксклюзивное интервью ГТРК «Владивосток» по поводу своего увольнения

ВЕСТИ: Приморьевчера в 21:44

В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра

РИА Новостивчера в 19:42

Стало известно, кто «слил» Пака

Deita.ruвчера в 19:00

ДВФУ высказался по поводу увольнения Олега Пака

Владивосток-Новостивчера в 19:28

ДВФУ обозначил условия возвращения Олега Пака в Медцентр

КП - Владивостоквчера в 21:27

Медцентр ДВФУ лишился своего главного врача

REGNUM01 декабря в 20:04
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Общество

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
RT на русском вчера в 14:27
Происшествия

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:14
Общество

Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Напомним, что летом нынешнего года вступил в силу закон, запрещающий продавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Российская газета 00:02
Кино

В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru 02 декабря в 04:25
Происшествия

В аквапарке Благовещенска едва не утонул ребенок

ЧП произошло вечером 3 декабря в аквапарке «Плаза» областного центра. Девятилетний мальчик купался в бассейне в компании других ребят.
КП - Благовещенск вчера в 23:06
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество

Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards

Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:36
Происшествия

В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
РБК вчера в 21:48
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС вчера в 01:43
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 02 декабря в 17:04
Происшествия

Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 13:26
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Гаджеты

Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой

Ferra вчера в 10:56
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

Там, как рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, разыгрывается сейчас яркий погодный сценарий.
Российская газета вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким

News.ru вчера в 19:03
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Авто

Рынок новых электрокаров в России вырос примерно втрое

Автостат вчера в 09:27
Политика

Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Сендергорд подчеркнул, что решение не было политическим, так как в его принятии не участвовал министр иностранных дел Дании.
Газета.Ru вчера в 03:48
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости вчера в 19:15
Экономика

Депутаты приняли многомиллиардный бюджет Южно-Сахалинска на 2020 год

Напоминаем, в 2020 году доход областного центра составит 28 464 000 000 рублей (в 2019 году — 32 миллиарда), из них 15 880 000 000 рублей предоставит область, 12 584 000 000 город заработает сам, причем больше половины (51 процент) — это налог на доход физических лиц.
Сахалин.Инфо 00:14
Кино

Тимур Бекмамбетов представил в Москве новый фильм «Война токов»

30 ноября в Москве состоялся закрытый показ нового фильма «Война токов».
Passion.ru 01 декабря в 03:24
Гаджеты

Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года

Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года пройдет на брюссельском мотор-шоу, которое состоится с 10 по 19 января.
CarsWeek.ru 00:05
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
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