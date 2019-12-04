Общество
Deita.ruУвольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ
На сайте петиций выложили очередную – связанную с работой ДВФУ. Приморская общественность протестует против увольнения одного из видных в крае врачей – Олега Пака, сообщает DEITA.
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Губернатор Приморья намерен вернуть Олега Пака на должность главврача Медцентра ДВФУ
PrimaMedia.ruвчера в 08:06
Олег Пак дал эксклюзивное интервью ГТРК «Владивосток» по поводу своего увольнения
ВЕСТИ: Приморьевчера в 21:44
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Общество
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Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
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В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии
Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
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Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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В Иркутской области обрушился мост
Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
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Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Происшествия
Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа
В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Гаджеты
Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
Там, как рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, разыгрывается сейчас яркий погодный сценарий.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Шоу-бизнес
Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
Авто
Рынок новых электрокаров в России вырос примерно втрое
Политика
Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Сендергорд подчеркнул, что решение не было политическим, так как в его принятии не участвовал министр иностранных дел Дании.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Экономика
Депутаты приняли многомиллиардный бюджет Южно-Сахалинска на 2020 год
Напоминаем, в 2020 году доход областного центра составит 28 464 000 000 рублей (в 2019 году — 32 миллиарда), из них 15 880 000 000 рублей предоставит область, 12 584 000 000 город заработает сам, причем больше половины (51 процент) — это налог на доход физических лиц.
Кино
Тимур Бекмамбетов представил в Москве новый фильм «Война токов»
30 ноября в Москве состоялся закрытый показ нового фильма «Война токов».
Гаджеты
Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года
Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года пройдет на брюссельском мотор-шоу, которое состоится с 10 по 19 января.
Общество
В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете
Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.