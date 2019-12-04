Общество
Deita.ruУвольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ
На сайте петиций выложили очередную – связанную с работой ДВФУ. Приморская общественность протестует против увольнения одного из видных в крае врачей – Олега Пака, сообщает DEITA.
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Олег Пак дал эксклюзивное интервью ГТРК «Владивосток» по поводу своего увольнения
ВЕСТИ: Приморьевчера в 21:44
Губернатор Приморья намерен вернуть Олега Пака на должность главврача Медцентра ДВФУ
PrimaMedia.ruвчера в 08:06
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Общество
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Кино
Кадры со съемок «Аватара 2» появились в сети
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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО не соответствует действительности, заявил 3 декабря американский лидерДональд Трамп в преддверии саммита НАТО в Лондоне.
Происшествия
На Камчатке стая собак напала на девочку
На Камчатке собаки напали на девочку.
Происшествия
В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Политика
Президенты России и Сербии сегодня встретятся в Сочи
Президент Сербии Александр Вучич сегодня прибудет в Россию с рабочим визитом.
Происшествия
Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Общество
Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье
Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
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«Брачная история» стала триумфатором Gotham Awards 2019
Армия и оружие
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В мае текущего года замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о планах военного ведомства в 2020 году заключить контракт на 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52 М. Модернизированный Ка-52 получит новую систему электроснабжения и обнаружения целей, увеличится дальность применения вооружения.
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Кино
В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Происшествия
Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
Происшествия
В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа
Происшествия
В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку
Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»
Актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина призвал Владимира Познера уехать из России.
Общество
Половина россиян питается неправильно
Почти половина россиян (48%) не считают свое питание правильным, следует из опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Политика
Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США
В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Шоу-бизнес
Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем
Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
Шоу-бизнес
Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой
Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Шоу-бизнес
Сильно похудел: Алсу впервые за долгое время вышла в свет с мужем
36-летняя Алсу появилась на детском празднике вместе с мужем Яном Абрамовым, а также с дочерьми - 13-летней Сафиной и 11-летней Микеллой.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах
Армия и оружие
Ирак объявил о задержании заместителя убитого главаря ИГ аль-Багдади
В Ираке задержали человека, которого считают заместителем убитого главаря запрещенной в России террористический группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.