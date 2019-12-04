Общество

Deita.ruDeita.ruУвольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ

На сайте петиций выложили очередную – связанную с работой ДВФУ. Приморская общественность протестует против увольнения одного из видных в крае врачей – Олега Пака, сообщает DEITA.
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В Приморье вскрылись истинные мотивы увольнения главврача медцентра ДВФУ

REGNUM00:49

Стало известно, кто «слил» Пака

Deita.ruвчера в 19:00

В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра

РИА Новостивчера в 19:42

Суд примет решение о возможности восстановления Олега Пака главврачом медцентра ДВФУ

ТАССвчера в 19:16

Олег Пак дал эксклюзивное интервью ГТРК «Владивосток» по поводу своего увольнения

ВЕСТИ: Приморьевчера в 21:44

ДВФУ высказался по поводу увольнения Олега Пака

Владивосток-Новостивчера в 19:28

Губернатор Приморья намерен вернуть Олега Пака на должность главврача Медцентра ДВФУ

PrimaMedia.ruвчера в 08:06
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Кино

Кадры со съемок «Аватара 2» появились в сети

Кадр со съемочной площадки создатели культового фильма опубликовали на официальном Twitter-аккаунте.
Privet-Rostov.ru 02 декабря в 02:01
Политика

Трамп назвал оскорбительным заявление о «смерти мозга» НАТО

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО не соответствует действительности, заявил 3 декабря американский лидерДональд Трамп в преддверии саммита НАТО в Лондоне.
REGNUM вчера в 05:09
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На Камчатке стая собак напала на девочку

На Камчатке собаки напали на девочку.
РЕН ТВ вчера в 19:39
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Вести.Ru 00:39
Политика

Президенты России и Сербии сегодня встретятся в Сочи

Президент Сербии Александр Вучич сегодня прибудет в Россию с рабочим визитом.
Эхо Москвы вчера в 23:05
Происшествия

Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ 02 декабря в 18:09
Общество

Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
РБК 00:30
Кино

«Брачная история» стала триумфатором Gotham Awards 2019

ИА InterMedia вчера в 07:17
Армия и оружие

Контракт на модернизированные Ка-52 М могут заключить в 2020 году

В мае текущего года замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о планах военного ведомства в 2020 году заключить контракт на 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52 М. Модернизированный Ка-52 получит новую систему электроснабжения и обнаружения целей, увеличится дальность применения вооружения.
Военное дело вчера в 22:04
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК вчера в 17:04
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Кино

В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Piter.tv вчера в 03:18
Происшествия

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Российская газета вчера в 23:44
Экономика

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
РБК 02 декабря в 13:53
Происшествия

В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

RT на русском вчера в 12:56
Происшествия

В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку

Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
РИА Новости вчера в 23:09
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Известия вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»

Актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина призвал Владимира Познера уехать из России.
Взгляд.ру вчера в 18:25
Общество

Половина россиян питается неправильно

Почти половина россиян (48%) не считают свое питание правильным, следует из опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Smolnarod.ru вчера в 15:23
Политика

Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США

В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.
Российская газета вчера в 16:02
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем

Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Росбалт 02 декабря в 06:16
Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
РИА Новости вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой

Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.
Мойка78 вчера в 16:26
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс 01 декабря в 14:53
Шоу-бизнес

Сильно похудел: Алсу впервые за долгое время вышла в свет с мужем

36-летняя Алсу появилась на детском празднике вместе с мужем Яном Абрамовым, а также с дочерьми - 13-летней Сафиной и 11-летней Микеллой.
Комсомольская правда вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах

Московский Комсомолец вчера в 18:50
Армия и оружие

Ирак объявил о задержании заместителя убитого главаря ИГ аль-Багдади

В Ираке задержали человека, которого считают заместителем убитого главаря запрещенной в России террористический группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
РБК 01:18
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