На сайте петиций выложили очередную – связанную с работой ДВФУ. Приморская общественность протестует против увольнения одного из видных в крае врачей – Олега Пака, сообщает DEITA.

Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.

Общество Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.

Политика В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Экономика РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.

Политика WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.

Общество Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6% За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Политика Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение.

Экономика Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая Россельхознадзор с 18 декабря 2019 ограничит поставки в Россию говядины и субпродуктов ряда предприятий Аргентины и Парагвая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Общество РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.

Финансы Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы В декабре и первой половине января объем покупок валюты Минфином в резервы по бюджетному правилу составит 195,5 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте ведомства.