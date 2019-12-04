Общество
Deita.ruУвольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ
На сайте петиций выложили очередную – связанную с работой ДВФУ. Приморская общественность протестует против увольнения одного из видных в крае врачей – Олега Пака, сообщает DEITA.
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Губернатор Приморья намерен вернуть Олега Пака на должность главврача Медцентра ДВФУ
PrimaMedia.ruвчера в 08:06
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Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Наука
Вызывающего рак сибирского червя используют для лечения человека
Общество
Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Экономика
РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках
Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
Политика
Венгрия предложила РФ бороться против дискриминации на Украине
Парламент Венгрии предложил Госдуме объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине.
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
Политика
Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток».
Происшествия
В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Транспорт
Оператор отправил тестовые поезда по Крымскому мосту без пассажиров
Очевидцы опубликовали видеозапись проезда двухэтажного пассажирского поезда по Крымском мосту. Видео появилось в Twitter «Крыминформ».
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Армия и оружие
В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли донецкий аэропорт
Биатлон
Российская биатлонистка Подчуфарова дебютировала за сборную Словении
Политика
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение.
Общество
Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете
Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед американским судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом
Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Политика
Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Экономика
Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая
Россельхознадзор с 18 декабря 2019 ограничит поставки в Россию говядины и субпродуктов ряда предприятий Аргентины и Парагвая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Общество
РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым получит SoC Snapdragon 865
Xiaomi заявила, что одним из первых смартфонов, работающих на этом процессоре станет смартфон Mi 10.
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
В декабре и первой половине января объем покупок валюты Минфином в резервы по бюджетному правилу составит 195,5 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте ведомства.
Музыка
Солист группы «Грибы» раскрыл смысл песни «Тает лед»
Армия и оружие
В ЛНР усовершенствовали взятый в плен украинский танк
Народная милиция Луганской народной республики в кустарных условиях усовершенствовала трофейный украинский танк «Булат».
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».