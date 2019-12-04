Общество

Deita.ruDeita.ruУвольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ

На сайте петиций выложили очередную – связанную с работой ДВФУ. Приморская общественность протестует против увольнения одного из видных в крае врачей – Олега Пака, сообщает DEITA.
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За бывшего главврача Медцентра ДВФУ вступился губернатор Приморского края

Vademecum04:08

В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра

РИА Новостивчера в 19:42

Медцентр ДВФУ лишился своего главного врача

REGNUM01 декабря в 20:04

Стало известно, кто «слил» Пака

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ДВФУ высказался по поводу увольнения Олега Пака

Владивосток-Новостивчера в 19:28

Губернатор Приморья намерен вернуть Олега Пака на должность главврача Медцентра ДВФУ

PrimaMedia.ruвчера в 08:06

Суд примет решение о возможности восстановления Олега Пака главврачом медцентра ДВФУ

ТАССвчера в 19:16
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Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Политика

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости вчера в 07:38
Наука

Вызывающего рак сибирского червя используют для лечения человека

Популярная механика 03:35
Общество

Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России

Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 03:24
Экономика

РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках

Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Политика

Венгрия предложила РФ бороться против дискриминации на Украине

Парламент Венгрии предложил Госдуме объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине.
Рамблер вчера в 06:26
Религия

В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

Известия 02:26
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
RT на русском вчера в 19:32
Политика

Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток».
News.ru вчера в 20:14
Происшествия

В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Российская газета 01:38
Политика

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
РИА Новости 03:11
Транспорт

Оператор отправил тестовые поезда по Крымскому мосту без пассажиров

Очевидцы опубликовали видеозапись проезда двухэтажного пассажирского поезда по Крымском мосту. Видео появилось в Twitter «Крыминформ».
РБК 03:51
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли донецкий аэропорт

Аргументы и Факты 02 декабря в 10:30
Биатлон

Российская биатлонистка Подчуфарова дебютировала за сборную Словении

Pravda.Ru вчера в 09:01
Политика

Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве

В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение.
РИА Новости 04:02
Общество

Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете

Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед американским судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
iReactor вчера в 23:32
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом

Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Российская газета 03:09
Политика

Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Lenta.ru 03:53
Экономика

Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая

Россельхознадзор с 18 декабря 2019 ограничит поставки в Россию говядины и субпродуктов ряда предприятий Аргентины и Парагвая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 03:32
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии

В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Lenta.ru 04:02
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым получит SoC Snapdragon 865

Xiaomi заявила, что одним из первых смартфонов, работающих на этом процессоре станет смартфон Mi 10.
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Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы

В декабре и первой половине января объем покупок валюты Минфином в резервы по бюджетному правилу составит 195,5 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте ведомства.
Российская газета 04:12
Музыка

Солист группы «Грибы» раскрыл смысл песни «Тает лед»

Слово и Дело 01:36
Армия и оружие

В ЛНР усовершенствовали взятый в плен украинский танк

Народная милиция Луганской народной республики в кустарных условиях усовершенствовала трофейный украинский танк «Булат».
Рамблер 03:26
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Политика

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Известия вчера в 21:56
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