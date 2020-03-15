Коронавирус
ИА DixiNews // Новости МосквыУзбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ
Из-за решения закрыть границы, принятого властями Узбекистана, ситуация с трудовыми мигрантами может привести к социальному взрыву в России. Об этом заявил Усман Баратов, президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош".
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Узбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ
ИА DixiNews // Новости Москвывчера в 12:41
В узбекской диаспоре предрекли России социальный взрыв из-за закрытия границ Узбекистаном
Говорит Москвавчера в 08:46
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