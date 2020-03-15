Из-за решения закрыть границы, принятого властями Узбекистана, ситуация с трудовыми мигрантами может привести к социальному взрыву в России. Об этом заявил Усман Баратов, президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош".

Финансы Курс доллара превысил отметку в 74 рубля Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Политика Россия закрывает границу с Белоруссией Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

Происшествия Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19 Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Наука Ученые СПбГУ открыли новую группу препаратов против рака Прототипы лекарств для лечения рака на основе синтеза платины и палладия разработал коллектов ученых из России, Белоруссии и Германии, 16 марта сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Общество Мишустин отменил ограничения логистики для транспорта торговых сетей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Экономика Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20% Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

Авто В Чили обнаружили уникальный советский микроавтобус На территории Чили найден советский RAF-977 раннего образца. В сообществе "Автомобили из СССР" появились сведения о необычной находке.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

Общество Российские торговые сети создают запасы продуктов Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

Общество Роскачество рассказало о маркетинговых уловках производителей колбасы «Брауншвейгская» и другие сырокопчёные колбасы должны включать в себя говядину, шпик, свинину, посолочную смесь из поваренной соли и фиксатора окраски – нитрита натрия Е250, сахар, пряности, отметили в Роскачестве.

Общество Операторов техосмотра ждет двойной контроль Выявлять недобросовестную работу операторов техосмотра РСА, согласно положениям нового проекта постановления, сможет исходя из жалоб или сведений от контролирующих органов.