Коронавирус

ИА DixiNews // Новости МосквыИА DixiNews // Новости МосквыУзбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ

Из-за решения закрыть границы, принятого властями Узбекистана, ситуация с трудовыми мигрантами может привести к социальному взрыву в России. Об этом заявил Усман Баратов, президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош".
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Социальный взрыв предрек России представитель узбекской диаспоры

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Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

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Узбеки пригрозили России социальным взрывом из-за закрытия границ

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Узбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ

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В узбекской диаспоре предрекли России социальный взрыв из-за закрытия границ Узбекистаном

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Финансы

Курс доллара превысил отметку в 74 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Футбол

Криштиану Роналду бесплатно отдаст свои отели под больницы

Сусанин вчера в 06:36
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

Отель «Меридиан» в Мурманске закрывают из-за коронавируса

Отель «Меридиан» приостанавливает работу из-за гражданина Ирландии, у которого диагностировали предварительно-положительный результат на коронавирус.
Северпост 03:26
Общество

Вузы Кузбасса из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение

Вузы Кемеровской области, где зарегистрированы два случая заражения коронавирусом нового типа, с 16 марта переходят на дистанционное обучение.
ТАСС вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией.
Ведомости вчера в 21:15
Политика

Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 03:47
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Технологии

Разработчик Avast рассказал об IT-безопасности при работе из дома

Руководитель отдела IT-безопасности компании-разработчика антивирусных программ Avast Джайя Балу дала советы по обеспечению безопасности домашнего компьютера при удаленной работе.
iReactor 00:01
Наука

Ученые СПбГУ открыли новую группу препаратов против рака

Прототипы лекарств для лечения рака на основе синтеза платины и палладия разработал коллектов ученых из России, Белоруссии и Германии, 16 марта сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Красная весна 03:36
Кино

Режиссер «Стражей Галактики» предложил 10 фильмов на карантин

В начале марта режиссер кинокомикса «Стражи Галактики» закончил съемки над своим новым проектом — «Отряд самоубийц».
Moi-portal.ru 02:00
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
Российская газета 00:52
Происшествия

В Екатеринбурге детей эвакуировали из школы из-за звонка о минировании

В департаменте образования информацию подтвердили: — Поступил анонимный звонок о минировании школы № 28.
Екатеринбург Онлайн 03:08
Экономика

АФК «Система» хочет попасть в пятерку крупнейших латифундистов

По мнению Недужко, увеличенный земельный банк позволит «Системе» попасть в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России.
Ведомости вчера в 16:39
Общество

Мишустин отменил ограничения логистики для транспорта торговых сетей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 02:45
Политика

Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 03:45
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Экономика

Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 02:41
Авто

В Чили обнаружили уникальный советский микроавтобус

На территории Чили найден советский RAF-977 раннего образца. В сообществе "Автомобили из СССР" появились сведения о необычной находке.
Тарантас Ньюс 14 марта в 13:05
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
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Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется ван де Беком

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.
Бомбардир.ру 01:52
Общество

Роскачество рассказало о маркетинговых уловках производителей колбасы

«Брауншвейгская» и другие сырокопчёные колбасы должны включать в себя говядину, шпик, свинину, посолочную смесь из поваренной соли и фиксатора окраски – нитрита натрия Е250, сахар, пряности, отметили в Роскачестве.
Rambler News Service 01:19
Общество

Операторов техосмотра ждет двойной контроль

Выявлять недобросовестную работу операторов техосмотра РСА, согласно положениям нового проекта постановления, сможет исходя из жалоб или сведений от контролирующих органов.
Российская газета вчера в 15:37
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК вчера в 16:30
Политика

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Газета.Ru вчера в 15:20
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