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Происшествия Роспотребнадзор опроверг информацию о коронавирусе в Красноярском крае Красноярск, 16 марта 2020, 08:46 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю ИА REGNUM опровергли информацию о подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.

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