Коронавирус
ИА DixiNews // Новости МосквыУзбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ
Из-за решения закрыть границы, принятого властями Узбекистана, ситуация с трудовыми мигрантами может привести к социальному взрыву в России. Об этом заявил Усман Баратов, президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош".
Читать в источнике
Оценить382
Подробнее о событии
Показать все источники
В узбекской диаспоре предрекли России социальный взрыв из-за закрытия границ Узбекистаном
Говорит Москвавчера в 08:46
Узбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ
ИА DixiNews // Новости Москвывчера в 12:41
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
Политика
Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Транспорт
РЖД отменили поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса
В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что РЖД отменили поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса.
Происшествия
Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса
По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.
Общество
Одессу и Львов закрыли на карантин
В Одессе, вслед за Львовом, для предупреждения распространения коронавируса закрываются все объекты общего пользования, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Армия и оружие
Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО
Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
Политика
Россия закрывает границу с Белоруссией
Принято решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей - Мишустин.
Общество
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко
За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
Здоровье
В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае
Глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи высказал мнение, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере отмены карантина.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Происшествия
В Казани автомобиль влетел в забор и перевернулся: четверо пострадали
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Общество
В США собрались провести первое испытание вакцины от коронавируса
Первый участник клинических испытаний вакцины для защиты от коронавируса сможет получить экспериментальную дозу 16 марта, информирует источник в правительстве.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с ЕС из-за коронавируса
Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение с Европейским союзом из-за коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Экономика
«Руспродсоюз» исключил возможность дефицита продуктов в России
Продуктов в России хватит, не стоит опасаться их дефицита в связи с ростом спроса из-за новостей по коронавирусу, рынок больше беспокоит рост курса доллара, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль
Автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.
Общество
В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения
Въезд на территорию Казахстана и выезд из страны на время режима чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии нового коронавируса, будет ограничен.
Политика
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Происшествия
Роспотребнадзор опроверг информацию о коронавирусе в Красноярском крае
Красноярск, 16 марта 2020, 08:46 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю ИА REGNUM опровергли информацию о подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.
Армия и оружие
Патрулирование Идлиба боевики сорвали за 20 минут. Видео
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки
В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.