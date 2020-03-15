Коронавирус

ИА DixiNews // Новости МосквыИА DixiNews // Новости МосквыУзбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ

Из-за решения закрыть границы, принятого властями Узбекистана, ситуация с трудовыми мигрантами может привести к социальному взрыву в России. Об этом заявил Усман Баратов, президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош".
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Узбеки предсказывают социальный взрыв в России из-за закрытия границ

RuNews24.ru01:30

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Piter.tv00:37

В узбекской диаспоре предрекли России социальный взрыв из-за закрытия границ Узбекистаном

Говорит Москвавчера в 08:46

Узбеки пригрозили России социальным взрывом из-за закрытия границ

Московский Комсомолецвчера в 12:07

Узбеки предрекли России социальный взрыв

Рамблервчера в 11:09

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Lenta.ruвчера в 10:05

Узбеки угрожают социальным взрывом в России из-за закрытия границ

ИА DixiNews // Новости Москвывчера в 12:41
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Политика

Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:41
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru вчера в 17:33
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Транспорт

РЖД отменили поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса

В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что РЖД отменили поезда на Украину и в Молдавию из-за коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 05:50
Происшествия

Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 01:25
Общество

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.
РИА Новости вчера в 20:19
Общество

Одессу и Львов закрыли на карантин

В Одессе, вслед за Львовом, для предупреждения распространения коронавируса закрываются все объекты общего пользования, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.
Lenta.ru 02:13
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости вчера в 16:52
Армия и оружие

Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО

Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
REGNUM 01:14
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Принято решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей - Мишустин.
ТАСС 02:14
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
РИА Новости вчера в 18:07
Здоровье

В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае

Глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи высказал мнение, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере отмены карантина.
Аргументы и Факты вчера в 23:19
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Происшествия

В Казани автомобиль влетел в забор и перевернулся: четверо пострадали

БИЗНЕС Online 01:53
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Известия 00:24
Общество

В США собрались провести первое испытание вакцины от коронавируса

Первый участник клинических испытаний вакцины для защиты от коронавируса сможет получить экспериментальную дозу 16 марта, информирует источник в правительстве.
Московский Комсомолец вчера в 23:53
Общество

Власти города в Хорватии начали продавать дома по 11 рублей

VSE42.RU 02:11
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с ЕС из-за коронавируса

Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение с Европейским союзом из-за коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru 13 марта в 13:12
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года

500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Вести.Ru 13 марта в 06:04
Экономика

«Руспродсоюз» исключил возможность дефицита продуктов в России

Продуктов в России хватит, не стоит опасаться их дефицита в связи с ростом спроса из-за новостей по коронавирусу, рынок больше беспокоит рост курса доллара, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.
РИА Новости 01:53
Авто

Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль

Автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.
RT на русском вчера в 13:17
Общество

В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения

Въезд на территорию Казахстана и выезд из страны на время режима чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии нового коронавируса, будет ограничен.
ТАСС вчера в 06:27
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Происшествия

Роспотребнадзор опроверг информацию о коронавирусе в Красноярском крае

Красноярск, 16 марта 2020, 08:46 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю ИА REGNUM опровергли информацию о подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.
REGNUM 01:46
Армия и оружие

Патрулирование Идлиба боевики сорвали за 20 минут. Видео

Avia.pro вчера в 18:37
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:17
Происшествия

В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки

В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.
Российская газета вчера в 10:22
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости 14 марта в 07:37
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