Британский журнал The Economist назвал страной года Узбекистан. По мнению издания, за 2019 год там произошло больше позитивных изменений, чем в каком-либо другом государстве. Как отмечается, три года назад Узбекистан был «постсоветской диктатурой» и «закрытым обществом».

Узбекистан стал страной года по версии The Economist

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