Политика

RT на русскомRT на русскомУзбекистан стал страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist назвал страной года Узбекистан. По мнению издания, за 2019 год там произошло больше позитивных изменений, чем в каком-либо другом государстве. Как отмечается, три года назад Узбекистан был «постсоветской диктатурой» и «закрытым обществом».
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Узбекистан стал страной года по версии The Economist

RT на русском03:36

The Economist назвал Узбекистан страной года

ТАСС03:09

Узбекистан признали «страной года»

Lenta.ru02:42

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Газета.Ru01:55

The Economist назвал Узбекистан Страной года

Sputnik Узбекистан01:41

Узбекистан стал страной года по версии The Economist

РБК01:40

Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist

REGNUM01:36
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Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня вчера в 04:46
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
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Путин призвал наладить порядок в мусорной реформе

В настоящее время, отметил президент, основные решения в этой области уже приняты, однако властям и операторам мусорной реформы все еще есть над чем работать.
Lenta.ru 04:35
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Жителям России запретили шить и ругать детей

Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
U74.Ru 03:29
Спорт

Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 04:46
Происшествия

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева госпитализировали

Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, в отношении которого идет судебный процесс по обвинению в получении взятки, госпитализировали ночью 18 декабря.
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Политика

Депутаты Рады устроили потасовку на заседании аграрного комитета

Российская газета вчера в 23:49
Происшествия

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Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Армия и оружие

Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Военное обозрение 04:03
Политика

В ЕК надеются на прорыв в трехсторонних консультациях по газу

В Еврокомиссии надеются на прорыв в трехсторонних газовых консультациях, которые состоятся 19 декабря в Берлине, заявил зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
REGNUM 04:22
Политика

Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся

Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Пятый канал 04:35
Общество

«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
ТАСС 01:55
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Политика

Путин сообщил, что Россия обошла США и Канаду по экспорту пшеницы

ТАСС 04:58
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы

Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.
РИА Новости 01:12
Общество

Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены

В израильском посольстве в Москве сообщили, что более 40 задержанных ранее в аэропорту Домодедово граждан Израиля были отпущены на свободу.
RT на русском вчера в 13:17
Политика

Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти.
Ведомости вчера в 21:05
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Политика

Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).
РБК 03:53
Политика

Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками

Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
REGNUM 03:24
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Армия и оружие

Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа

Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 21:23
Политика

Путин отказался дать характеристику Зеленскому

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что никогда не дает характеристики действующим и ушедшим со своих постов бывшим лидерам стран.
Lenta.ru 04:54
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском вчера в 03:30
Футбол

Хакими стал самым быстрым игроком в истории бундеслиги

Защитник дормундской «Боруссии» Ашраф Хакими установил рекорд скорости в матче 16-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига» (3:3). В одном из эпизодов встречи 20-летний защитник разогнался до 36,2 км/ч.
Матч ТВ 02:16
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Световой парус выровняли в ускоряющем лазерном луче

Физики создали маленький световой парус из дифракционных решеток, который самостоятельно смещается к центру ускоряющего лазерного луча.
N+1 17 декабря в 04:58
Общество

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве в четверг, 19 декабря, сила ветра будет достигать 19 — 24 м / с. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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Политика

Опрос показал рост рейтинга Зеленского на Украине до 62%

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RT на русском 04:37
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В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
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