Политика
RT на русскомУзбекистан стал страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist назвал страной года Узбекистан. По мнению издания, за 2019 год там произошло больше позитивных изменений, чем в каком-либо другом государстве. Как отмечается, три года назад Узбекистан был «постсоветской диктатурой» и «закрытым обществом».
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Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Политика
Путин призвал наладить порядок в мусорной реформе
В настоящее время, отметил президент, основные решения в этой области уже приняты, однако властям и операторам мусорной реформы все еще есть над чем работать.
Религия
Жителям России запретили шить и ругать детей
Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
Спорт
Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Происшествия
Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева госпитализировали
Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, в отношении которого идет судебный процесс по обвинению в получении взятки, госпитализировали ночью 18 декабря.
Политика
Депутаты Рады устроили потасовку на заседании аграрного комитета
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Армия и оружие
Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Политика
В ЕК надеются на прорыв в трехсторонних консультациях по газу
В Еврокомиссии надеются на прорыв в трехсторонних газовых консультациях, которые состоятся 19 декабря в Берлине, заявил зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
Политика
Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся
Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Общество
«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Общество
Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы
Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.
Общество
Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены
В израильском посольстве в Москве сообщили, что более 40 задержанных ранее в аэропорту Домодедово граждан Израиля были отпущены на свободу.
Политика
Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу
Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти.
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Политика
Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).
Политика
Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками
Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Политика
Путин отказался дать характеристику Зеленскому
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что никогда не дает характеристики действующим и ушедшим со своих постов бывшим лидерам стран.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Футбол
Хакими стал самым быстрым игроком в истории бундеслиги
Защитник дормундской «Боруссии» Ашраф Хакими установил рекорд скорости в матче 16-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига» (3:3). В одном из эпизодов встречи 20-летний защитник разогнался до 36,2 км/ч.
Космос
Световой парус выровняли в ускоряющем лазерном луче
Физики создали маленький световой парус из дифракционных решеток, который самостоятельно смещается к центру ускоряющего лазерного луча.
Общество
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве в четверг, 19 декабря, сила ветра будет достигать 19 — 24 м / с. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Политика
Опрос показал рост рейтинга Зеленского на Украине до 62%
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского до 62%.
Политика
В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»
США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».