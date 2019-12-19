Политика

Газета.RuГазета.RuУзбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года. Как подчеркивает издание, за последние три года страна изменилась в лучшую сторону, отказавшись от "старомодной постсоветской диктатуры".
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Узбекистан стал страной года по версии The Economist

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The Economist назвал Узбекистан Страной года

Sputnik Узбекистан01:41

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

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Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist

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The Economist назвал Узбекистан страной года

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БИЗНЕС Online02:16
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