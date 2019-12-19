Политика

Газета.RuГазета.RuУзбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года. Как подчеркивает издание, за последние три года страна изменилась в лучшую сторону, отказавшись от "старомодной постсоветской диктатуры".
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Узбекистан стал страной года по версии The Economist

RT на русском03:36

Узбекистан стал страной года по версии The Economist

РБК01:40

Узбекистан признали «страной года»

Lenta.ru02:42

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Газета.Ru01:55

The Economist назвал Узбекистан Страной года

Sputnik Узбекистан01:41

The Economist назвал Узбекистан страной года

ТАСС03:09

Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist

REGNUM01:36
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Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Политика

Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.
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Политика

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
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Политика

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Журналисты из ДНР перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина схлестнулись с «коллегой» с Украины, скандально известным Романом Цимбалюком.
Rusvesna.su 04:08
Политика

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен официально запросила у Лондона право на проведение референдума о независимости в регионе, сообщает ТАСС.
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Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Вечерняя Москва 06:08
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
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Общество

Путин: нацпроект «Здравоохранение» улучшит первичное звено медицины

По мнению президента России Владимира Путина, национальный проект «Здравоохранение» окажет положительное влияние на состояние первичного звена медицины страны.
Ридус 05:54
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
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В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
Спорт

РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

РУСАДА обжалует решение WADA о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.
РИА Новости 05:45
Политика

Опрос показал рост рейтинга Зеленского на Украине до 62%

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского до 62%.
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Перечислены ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ

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«Ливерпуль» усилился форвардом «Зальцбурга» Минамино

«Ливерпуль» достиг договоренности о переходе японского форварда «Зальцбурга» Такуми Минамино.
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На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
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Путин заявил, что тело Ленина остается в Мавзолее

По словам президента, есть много людей, которые связывают с Лениным и коммунизмом свою судьбу и достижения советских лет: «поэтому туда лучше не забираться».
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ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
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Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Общество

Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку

В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
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Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

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Политика

Путин оценил последствия для России от резких климатических изменений

Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители 194 стран, в том числе и России.
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Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории».
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Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

Дипломат, ранее работавший в России, поедет в Америку. Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата.
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Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора

В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 04:30
Армия и оружие

Новый конфликт? Лукашенко подтвердил опасения Генштаба РФ по поводу НАТО

Отмечена активизация войск НАТО в смежных с Белоруссией европейских государствах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 декабря в ходе заседания Совета безопасности, передает официальный сайт белорусского лидера.
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В Вологодской области пьяный отец бросил на улице годовалую дочь

Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения годовалой девочки в районе моста через реку Сухону в городе Сокол Вологодской области, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК.
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