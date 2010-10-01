Финансы
Красная веснаУзбекистан увеличил золотовалютные резервы на 8%
Золотовалютные резервы Узбекистана выросли за 2019 год на 2,2 млрд долл. Об этом сообщил Центральный банк Республики Узбекистан 8 января на своем сайте. Отмечается, что по итогам 2019 года объем золотовалютных резервов достиг уровня в 28,6 млрд долларов.
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Политика
Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.
Политика
Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение лайнера МАУ
Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга" возле Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
Здоровье
На Ставрополье модернизируют первичное звено здравоохранения
Губернатор Ставрополья Владимиров поручил минздраву до января 2020 года завершить разработку региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения края для получения федерального финансирования этого направления.
Общество
Куряне смогут увидеть лунное затмение
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Хоккей
Овечкин обошел Гретцки по количеству дублей в НХЛ
Наука
Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении
В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Здоровье
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет
Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
Армия и оружие
Трамп заявил, что Сулеймани готовил взрыв посольства США
Президент США Дональд Трамп заявил, что «устранение» иранского генерала Касема Сулеймани должно было произойти «очень давно», так как он якобы готовил взрыв одного из американских посольств.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Кино
Роль Элвиса помогла Тарантино стать режиссером
Квентину пришлось играть роль Элвиса Пресли в фильме «Золотые девчонки». За это ему выплатили гонорар в размере 650 долларов.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Шоу-бизнес
Внучка Боярского восхитила фанатов нарядом с глубоким декольте
Наследница знаменитого российского актёра театра и кино Михаила Боярского Екатерина предстала перед публикой в откровенном наряде.
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
Гаджеты
Умная лампочка Xiaomi Mijia LED Bulb будет продаваться с подарками
Политика
Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает теорию глобального потепления надуманной проблемой.
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Футбол
Кашшаи сменил Егорова в должности главы Департамента судейства РФС
Российский футбольный союз (РФС) огласил имя нового главы Департамента судейства, им стал венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Технологии
Зарядка гаджетов в общественных местах может быть небезопасной
На фоне растущего количества зарядок в общественных местах существует серьезная опасность, которая подстерегает владельцев гаджетов.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова обнажилась на фоне заснеженных гор
Контраст действительно получился впечатляющим: полуобнаженная российская красавица и заснеженные склоны французских гор.