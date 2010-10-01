Золотовалютные резервы Узбекистана выросли за 2019 год на 2,2 млрд долл. Об этом сообщил Центральный банк Республики Узбекистан 8 января на своем сайте. Отмечается, что по итогам 2019 года объем золотовалютных резервов достиг уровня в 28,6 млрд долларов.

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