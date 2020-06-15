Авто

Quto.ruQuto.ruУзбекские Chevrolet появились в России: цены известны

Цены на автомобили начинаются от 700 и 750 тыс. рублей соответственно. По планам, в 2020 году производитель намерен реализовать в России 10 тыс. машин. Напомним, о возвращении на российский рынок автомобилей американского бренда родом из Узбекистана стало известно в начале 2020 года.
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с чего всё началось

В России появились в продаже Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобили бюджетного семейства Chevrolet, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и известные в России под маркой Ravon, вновь появились в продаже в стране, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке "Келес Рус".
РИА Новости03:06

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В России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены

Motor07:31

Chevrolet вернулся! 3 модели дешевле миллиона

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В России стартуют продажи массовых моделей Chevrolet

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Chevrolet вернул в Россию модели Spark, Nexia и Cobalt

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Дешёвые Chevrolet узбекской сборки: известны российские цены

Журнал Авто.ру05:56

В России начались продажи бюджетных автомобилей Chevrolet

Автоновости дня02:53
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Происшествия

Театр «Современник» выступил с заявлением по делу Ефремова

BFM.ru 16:08
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Общество

В Сиэтле протестующие провозгласили автономию

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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Экономика

В Госдуме ввели отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров

В Государственной думе РФ приняли в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров из Марий Эл и других регионов России.
Марийская правда 04:03
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Шоу-бизнес

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Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
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Общество

Более 20 тыс. безработных зарегистрировано в Забайкалье

По оперативным данным Минтруда Забайкальского края количество безработных забайкальцев достигло 20 268 человек.
ZAB.RU 19:30
Происшествия

Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив.
Lenta.ru 12:21
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Финансы

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

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REGNUM 18:57
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Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
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Общество

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

Известия 04:40
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Происшествия

В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения

В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
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Происшествия

В бухте Нагаева на Колыме произошел разлив нефтепродуктов

ТАСС 20:03
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Армия и оружие

Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
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Общество

Более 10 городов России решили отменить парад Победы

Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 18:02
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Здоровье

В Тюменской области зафиксировано три новых очага коронавируса

В Тюменской области регистрируется три новых очага групповой заболеваемости COVID-19.
NewsProm.Ru 07:44
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Шоу-бизнес

Поклонники переживают за Адель, которая продолжает худеть

32-летняя Адель не собирается останавливаться на 45 кг и продолжает сбрасывать вес. Некоторые поклонники выразили беспокойство.
Woman.ru 03:40
Политика

Второй кандидат выдвинулся на выборы губернатора Иркутской области

15 июня на выборы губернатора Иркутской области выдвинулся второй кандидат. Это Максим Евдокимов от регионального отделения партии «Родина».
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Шоу-бизнес

Тимати грубо ответил Собчак на неуместную шутку о Костюшкине

На выходку журналистки отреагировал Тимати. Рэпер пристыдил Собчак, назвав ее "животным" за циничную шутку о страшной истории певца.
Политическая Экспертиза 05:59
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Общество

В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса

В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса, характерный именно для этой страны.
Lenta.ru 19:06
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Армия и оружие

Глава Минобороны Украины: Нужны корабли с ракетным вооружением для соответствия стандартам НАТО

Министр обороны Украины Андрей Таран объявил о переговорах в ходе церемонии представления нового главкома ВМС личному составу военной базы в Одессе.
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Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных интернет-угрозах

Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в триллере «Они» об успешных женщинах, подвергающихся преследованиям и шантажу в интернете.
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Тони Фергюсон вызвал на бой Конора Макгрегора

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Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
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Общество

В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете

Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
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Создали первый в мире прототип трёхмерного бионического глаза

Как отмечают специалисты, по аналогии с настоящим, искусственный глаз имеет линзу для обеспечения фокусировки светового излучения и полусферическую сетчатку.
Evo-rus.com 11:54
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 8 млн.
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
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Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
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