В программу уже активно включились практически все субъекты Российской Федерации. На данный момент в Минсельхоз подано более 17 тысяч заявок на участие в программе.

Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку

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