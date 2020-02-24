Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку

В программу уже активно включились практически все субъекты Российской Федерации. На данный момент в Минсельхоз подано более 17 тысяч заявок на участие в программе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россияне смогут получить ипотеку по 3 %

СургутИнтерНовости03:43

На льготную сельскую ипотеку поступило более 17 тысяч заявок

RuNews24.ru03:30

Более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку

Мой Брянск03:23

Совкомбанк идет на понижение ипотечных ставок

Единый банк01:00

Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку

РИА Новости00:00

Сельская ипотека с примерами: какой дом можно купить по новой программе в пригороде Тюмени

Новости Тюмени 72.ru22 февраля в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Футбол

«Интер» и «Барселона» поспорят за лидера «Арсенала»

Речь идет о миланском «Интере» и каталонской «Барселоне». Оба клуба уже готовят предложения «канонирам» по трансферу игрока.
Евро-футбол.ру 05:26
Политика

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться.
Экономика сегодня вчера в 19:20
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК 05:43
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Политика

Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Биатлон

Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

ProstoProSport 07:10
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II

The GEEK 04:00
Общество

Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы

Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».
Expert.ru вчера в 11:29
Общество

Теплая зима снизила цены на электричество в Финляндии до нуля

В Финляндии объясняют парадоксальную ситуацию теплой и ветреной зимой, которая позволила задействовать ветрогенераторы на полную мощность.
АБН вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Вести.Ru 07:50
Происшествия

В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
РИА Новости 07:16
Общество

Китай разработал вакцину против коронавируса

Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Российская газета 03:50
Армия и оружие

Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе

РЕН ТВ 07:35
Политика

Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры

Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
Lenta.ru 07:02
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Neva.Today вчера в 02:10
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Российская газета 06:46
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Политика

Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе

Министр подчеркнул, что "много раз атаковали террористы наши позиции и позиции сирийских войск, гражданские объекты с той точки, где развёрнуты наблюдательные посты Турецкой республики".
РИА Новости 07:57
Общество

Опрос: 74% украинцев осудили протесты против размещения эвакуированных из Китая

Большинство украинцев (74%) не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая граждан, которые прошли на прошлой неделе в регионах страны.
ТАСС 06:43
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
Lenta.ru 06:30
Здоровье

Эксперт назвал комплекс мер, стоящий за поправкой в Конституцию о медпомощи

По словам эксперта, формулировка, предложенная в качестве поправки в Конституцию РФ, «отражают все те беспрецедентные усилия, которые предпринимаются в нашей медицине и здравоохранении в последние годы».
Ридус вчера в 09:08
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В первую пятерку лидеров с 87,3 млн рублей попал фильм "Зов предков" - экранизация одноименной повести Джека Лондона с легендой "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Харрисоном Фордом в главной роли.
Газета.Ru 02:30
Общество

Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне

Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
NewInform 03:56
Здоровье

В Китае зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Национальная комиссия по здравоохранению Китая зафиксировала повторные случаи заражения коронавирусом.
НТВ 03:31
Гаджеты

Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone

The GEEK 21 февраля в 09:00
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

News.ru 22 февраля в 12:27
Экономика

Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
РБК 06:06
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские медики назвали две возможные версии массового заражения коронавирусом.
9111.ru 21 февраля в 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное