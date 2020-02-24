Экономика
РИА НовостиУже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку
В программу уже активно включились практически все субъекты Российской Федерации. На данный момент в Минсельхоз подано более 17 тысяч заявок на участие в программе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сельская ипотека с примерами: какой дом можно купить по новой программе в пригороде Тюмени
Новости Тюмени 72.ru22 февраля в 23:15
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Футбол
«Интер» и «Барселона» поспорят за лидера «Арсенала»
Речь идет о миланском «Интере» и каталонской «Барселоне». Оба клуба уже готовят предложения «канонирам» по трансферу игрока.
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II
Общество
Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы
Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».
Общество
Теплая зима снизила цены на электричество в Финляндии до нуля
В Финляндии объясняют парадоксальную ситуацию теплой и ветреной зимой, которая позволила задействовать ветрогенераторы на полную мощность.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Общество
Китай разработал вакцину против коронавируса
Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Политика
Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры
Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Политика
Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе
Министр подчеркнул, что "много раз атаковали террористы наши позиции и позиции сирийских войск, гражданские объекты с той точки, где развёрнуты наблюдательные посты Турецкой республики".
Общество
Опрос: 74% украинцев осудили протесты против размещения эвакуированных из Китая
Большинство украинцев (74%) не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая граждан, которые прошли на прошлой неделе в регионах страны.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс
Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
Здоровье
Эксперт назвал комплекс мер, стоящий за поправкой в Конституцию о медпомощи
По словам эксперта, формулировка, предложенная в качестве поправки в Конституцию РФ, «отражают все те беспрецедентные усилия, которые предпринимаются в нашей медицине и здравоохранении в последние годы».
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В первую пятерку лидеров с 87,3 млн рублей попал фильм "Зов предков" - экранизация одноименной повести Джека Лондона с легендой "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Харрисоном Фордом в главной роли.
Общество
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Здоровье
В Китае зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Национальная комиссия по здравоохранению Китая зафиксировала повторные случаи заражения коронавирусом.
Гаджеты
Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Экономика
Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса
На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские медики назвали две возможные версии массового заражения коронавирусом.