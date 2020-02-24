Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку

В программу уже активно включились практически все субъекты Российской Федерации. На данный момент в Минсельхоз подано более 17 тысяч заявок на участие в программе.
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Сельская льготная ипотека заинтересовала жителей России

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Тест показал, что при стандартной частоте 60 Гц телефон проработал 12 часов 23 минуты, а при частоте 120 Гц всего 10 часов 2 минуты, то есть почти на 20% меньше.
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НАСА впервые обнаружило на Марсе следы толчков в глубинах планеты

Геолог Николас Шмерр из Университета Мэриленда говорит: Это первая миссия, направленная на проведение прямых геофизических измерений другой планеты, и она дала нам первое реальное понимание внутренней структуры Марса и геологических процессов.
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Генконсульство Украины в Милане приостанавливает приём из-за COVID-19

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
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Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
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Вокруг украинской базы в Антарктиде на снегу появились красные пятна

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Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon

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Корпорация Sony презентовала свой новый флагманский смартфон Xperia 1 II, который стал первым девайсом компании, поддерживающим стандарты связи пятого поколения (5G).
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США намерены ужесточить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы

США ужесточат санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.
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Армия и оружие

Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе

Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
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Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
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С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
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На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
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В Белом доме рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году

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В Италии от коронавируса умерли шесть человек

Число умерших от коронавируса Covid-19 в Италии выросло до шести, сообщает агентство ANSA в понедельник.
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Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung

"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
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Скончался президент заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов

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Александр Емельяненко провел тренировку с Кадыровым

Как сообщается на сайте «Матч», Александр Емельяненко провел тренировку с Главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы

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