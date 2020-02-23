Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку

С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе. Решить квартирный вопрос призвана так называемая сельская ипотека. Ставку по кредиту обещают довольно привлекательную – от 0,1 до 3% годовых.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Как изменятся ставки по ипотеке в 2020 году

Гипер НН21 февраля в 02:22

Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку

РИА Новости00:00

Как формируются ставки по ипотеке

Finam.Ruвчера в 02:00

Россияне массово рефинансируют ипотеку

EastRussiaвчера в 09:02

В марте 2020 россияне смогут понизить ипотечные выплаты

Курьер. Среда. Бердск22 февраля в 22:54

Совкомбанк идет на понижение ипотечных ставок

Единый банк01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Павел Буре в четвертый раз станет отцом

Актуальные Новости вчера в 06:57
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru вчера в 05:09
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
Здоровье

Эвакуированной на Украину из Китая иностранке вызвали скорую

Накануне скорую помощь вызвали иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, сообщает РИА Новости по заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.
Мой Брянск вчера в 06:57
Политика

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости вчера в 09:34
Единоборства

Тухугов нокаутировал Агилара на UFC Fight Night 168

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов одержал победу на турнире UFC Fight Night 168.
Советский спорт 22 февраля в 22:30
Общество

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19.
Известия 02:51
Общество

Кому из россиян повысят пенсию с 1 апреля?

С первого числа на 6,1 процента подрастут пособия тем согражданам, которые по тем или иным причинам не накопили нужного трудового стажа, а потому могут рассчитывать лишь на минимальную, социальную пенсионную выплату.
Городовой 02:25
Происшествия

В Хабаровске пассажирка угнала такси и попала в ДТП

Известия 00:59
Общество

Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке

Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки.
Известия 02:29
Космос

Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме

Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
V-kosmose.com вчера в 12:25
Происшествия

Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Газета.Ru вчера в 21:51
Происшествия

Пьяный украинец в попытках припарковаться разбил восемь машин в Польше

Уроженец Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предпринял несколько неудачных пыток припарковаться, в результате чего разбил восемь машин, находившихся у дорожной обочины в Польше.
iReactor вчера в 22:47
Общество

Россияне рассказали о любимой начинке для блинов на Масленицу

Значительная доля (23 процента) россиян планирует есть их каждый день на протяжении всей праздничной недели, и 12 процентов респондентов рассказали, что едят блины на Масленицу только один раз — в последний праздничный день.
НТВ 02:22
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня вчера в 10:00
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Lenta.ru вчера в 23:20
Армия и оружие

National Interest оценил российски патрон калибра 12,7х55 мм

Отмечается, что такие патроны используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК, а также штурмовых револьверов РШ-12.
REGNUM 02:59
Общество

Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
BFM.ru вчера в 18:25
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости вчера в 12:59
Биатлон

Васильев: Елисеев может публично оскорбить тренера сборной России

Поведение биатлониста Матвея Елисеева вызывает вопросы, в присутствии людей он может оскорбить тренера сборной России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.
РИА Новости 00:04
Технологии

Стандарт PCIe 6.0 могут утвердить в будущем году

Организация PCI-SIG сравнительно недавно представила требования стандарта PCI Express 5.0, а теперь опубликовала версию 0.5 спецификаций уже PCIe 6.0.
Игромания.ру вчера в 04:16
Армия и оружие

Экс-командир ополченцев ДНР озвучил причины начала гражданской войны в Донбассе

Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР, назвал причины начала гражданской войны на территории Донбасса.
Аргументы недели 02:54
Политика

Трамп поздравил Сандерса с победой на праймериз в Неваде

Президент США Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой, которую он одержал на праймериз Демократической партии в Неваде.
РИА Новости вчера в 10:27
Происшествия

В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок

В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
REGNUM 21 февраля в 08:51
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Здоровье

Медики рассказали, какая каша предотвращает болезни кишечника

РЕН ТВ 00:22
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

В 2019-м наценки выросли на фоне снижения спроса на медикаменты. В прошлом году россияне купили 5,1 млрд упаковок лекарств.
Финмаркет 22 февраля в 09:24
Армия и оружие

SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск.
Российская газета вчера в 17:51
Общество

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

Повышение транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже позволит увеличить спрос на новые и более экологичные машины.
РБК 21 февраля в 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное