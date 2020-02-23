Экономика
РИА НовостиУже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку
С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе. Решить квартирный вопрос призвана так называемая сельская ипотека. Ставку по кредиту обещают довольно привлекательную – от 0,1 до 3% годовых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Павел Буре в четвертый раз станет отцом
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Здоровье
Эвакуированной на Украину из Китая иностранке вызвали скорую
Накануне скорую помощь вызвали иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, сообщает РИА Новости по заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.
Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на UFC Fight Night 168
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов одержал победу на турнире UFC Fight Night 168.
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19.
Общество
Кому из россиян повысят пенсию с 1 апреля?
С первого числа на 6,1 процента подрастут пособия тем согражданам, которые по тем или иным причинам не накопили нужного трудового стажа, а потому могут рассчитывать лишь на минимальную, социальную пенсионную выплату.
Общество
Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке
Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Происшествия
Пьяный украинец в попытках припарковаться разбил восемь машин в Польше
Уроженец Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предпринял несколько неудачных пыток припарковаться, в результате чего разбил восемь машин, находившихся у дорожной обочины в Польше.
Общество
Россияне рассказали о любимой начинке для блинов на Масленицу
Значительная доля (23 процента) россиян планирует есть их каждый день на протяжении всей праздничной недели, и 12 процентов респондентов рассказали, что едят блины на Масленицу только один раз — в последний праздничный день.
Кино
Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Армия и оружие
National Interest оценил российски патрон калибра 12,7х55 мм
Отмечается, что такие патроны используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК, а также штурмовых револьверов РШ-12.
Общество
Диетологи назвали вредные для сна продукты
Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Биатлон
Васильев: Елисеев может публично оскорбить тренера сборной России
Поведение биатлониста Матвея Елисеева вызывает вопросы, в присутствии людей он может оскорбить тренера сборной России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.
Технологии
Стандарт PCIe 6.0 могут утвердить в будущем году
Организация PCI-SIG сравнительно недавно представила требования стандарта PCI Express 5.0, а теперь опубликовала версию 0.5 спецификаций уже PCIe 6.0.
Армия и оружие
Экс-командир ополченцев ДНР озвучил причины начала гражданской войны в Донбассе
Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР, назвал причины начала гражданской войны на территории Донбасса.
Политика
Трамп поздравил Сандерса с победой на праймериз в Неваде
Президент США Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой, которую он одержал на праймериз Демократической партии в Неваде.
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
В 2019-м наценки выросли на фоне снижения спроса на медикаменты. В прошлом году россияне купили 5,1 млрд упаковок лекарств.
Армия и оружие
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск.
Общество
Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
Повышение транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже позволит увеличить спрос на новые и более экологичные машины.