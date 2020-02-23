С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе. Решить квартирный вопрос призвана так называемая сельская ипотека. Ставку по кредиту обещают довольно привлекательную – от 0,1 до 3% годовых.

Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку

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