Коронавирус
НГС55Уже больше, чем в Италии: за сутки в России коронавирус выявили у 11 656 человек
В России за последние сутки коронавирус выявили еще у 11 656 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За день выписаны 5 495 человек, 94 пациента скончались.
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Уже больше, чем в Италии: за сутки в России коронавирус выявили у 11 656 человек
Новости Перми 59.ru03:35
Уже больше, чем в Италии: за сутки в России коронавирус выявили у 11 656 человек
Новости Архангельска 29.ru03:35
За сутки количество вылечившихся от коронавируса в мире выросло на 35,7 тысячи человек
Петербургский дневник03:11
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Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
Единоборства
UFC 249. У Тони Фергюсона выявлен перелом орбитальной кости
Американскому бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону после обращения в одну из поликлиник Джексонвилла был диагностирован перелом орбитальной кости.
Вести.Ru 01:25
Общество
Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова
"Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:20
Общество
В МВД рассказали о случаях нарушения режима самоизоляции
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о случаях нарушения самоизоляции в стране.
Газета.Ru 03:43
Общество
Губернатор Ленинградской области рассказал о заражении коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что переболел короновирусом, он лечился дома под наблюдением врачей.
Lenta.ru 06:22
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят пропускной режим
В Татарстане получение пропусков для выхода из дома в режиме самоизоляции перестанет быть обязательным начиная со вторника, 12 мая.
Российская газета 00:18
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
Шоу-бизнес
Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова
Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей 03:11
Политика
Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей
Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Политика
Еврокомиссия может ввести санкции против Германии
Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
Политика
Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей
Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей.
Газета.Ru 05:40
Общество
Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
Футбол
Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию
Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.
ProstoProSport 06:25
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы
Пользователи в Сети раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фото и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая на своей странице в Instagram.
MedikForum.ru вчера в 11:26
Авто
В России снизились продажи автомобилей Lada
REGNUM 06:13
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Фигурное катание
Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
Футбол
Гиггз вспомнил о любимчиках Алекса Фергюсона в «МЮ»
Валлиец Райан Гиггз, в течение 24 сезонов защищавший цвета «Манчестер Юнайтед», вспомнил, что сэр Алекс Фергюсон время от времени в воспитательных целях кричал на всех футболистов своей команды, в том числе и на главных ее звезд.
ProstoProSport 03:45
Общество
Пользователи пожаловались на сбои в приложении для зараженных COVID-19
Пользователи приложения «Социальный мониторинг», которое было разработано специально для людей, заразившихся коронавирусом, или тех, кто лично контактировал с больными, массово жалуются на проблемы в работе приложения.
РБК вчера в 16:07
Происшествия
Убившая знакомого россиянка обронила сережку и попалась
В Москве 29-летняя местная жительница убила знакомого, вынесла его тело в подъезд и обронила там сережку, по которой ее нашли сотрудники правоохранительных органов.
Lenta.ru 05:00
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Армия и оружие
Издание NI проанализировало «истребитель Гитлера» с концепцией «летающего крыла»
Иностранное издание NI провело анализ «истребителя Гитлера», который создавался исходя из концептуальной наработки «летающего крыла».
Дни24 05:54
Шоу-бизнес
52-летний «танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом
Известный бизнесмен или "танцующий миллионер" давно прославился в Сети своими зажигательными танцами с молодыми красотками.
Paparazzi.ru 02:54
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о скором открытии магазинов одежды и обуви
Магазины одежды и обуви в России откроют уже на первом этапе снятия ограничительных мер, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru вчера в 03:17
Экономика
Коллекторы назвали ожидаемое количество неплательщиков по кредитам
Ранее ГЛАС сообщал, что по данным Эльвиры Набиуллиной, на реструктуризацию кредитов подало около 1,4 млн россиян.
ГЛАС.RU 01:53
Происшествия
В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания
В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания Наталья Кравченко, об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.
Город N (Ростов) 04:27
Футбол
В Южной Корее забили гол-красавец пяткой. Видео
Решающий гол на 85-й минуте забил Чо Джэ Ван, пяткой замкнув прострел с фланга в исполнении Ким Сон Дэ.
Чемпионат вчера в 11:48