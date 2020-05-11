В России за последние сутки коронавирус выявили еще у 11 656 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За день выписаны 5 495 человек, 94 пациента скончались.

Уже больше, чем в Италии: за сутки в России коронавирус выявили у 11 656 человек

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