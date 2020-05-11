Коронавирус
45.ruУже больше, чем в Италии: за сутки в России коронавирус выявили у 11 656 человек
В России за последние сутки коронавирус выявили еще у 11 656 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За день выписаны 5 495 человек, 94 пациента скончались.
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Уже больше, чем в Италии: за сутки в России коронавирус выявили у 11 656 человек
Новости Перми 59.ru03:35
Уже больше, чем в Италии: за сутки в России коронавирус выявили у 11 656 человек
Новости Архангельска 29.ru03:35
За сутки количество вылечившихся от коронавируса в мире выросло на 35,7 тысячи человек
Петербургский дневник03:11
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Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Политика
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
Происшествия
Задержан организатор хосписа в Красногорске
Российская газета 04:14
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 220 тысяч человек
Россия в понедельник обогнала Великобританию (220,4 тыс.) и Италию (219 тыс.) по количеству случаев заражений.
Интерфакс 03:38
Происшествия
В Башкирии мотоциклист ранил водителя такси из травматического оружия
В Башкирии мотоциклист ранил водителя такси из травматического оружия, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Аргументы и Факты 02:55
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия вчера в 07:02
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
Общество
Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области
Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:18
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Наука
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Политика
Саакашвили заявил, что Грузии не прожить без Украины
Киев, 10 мая 2020, 23:43 — REGNUM Не настолько Украине нужна Грузия, насколько Украина — Грузии, заявил 10 мая грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили телеканалу Mtavari Arxi.
REGNUM вчера в 16:43
Здоровье
Число умерших от коронавируса нижегородцев возросло до 31
Два пациента с коронавирусом скончались в Нижегородской области за последние сутки.
Newsroom24 03:56
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Музыка
Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021
iReactor вчера в 11:43
Общество
В России выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 11 656 в 84 регионах, при этом 5 417 (46,5%) пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Аргументы и Факты 03:58
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открывать ответный огонь по армии Хафтара
Ответные удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готова наносить турецкая армия в случае повторения инцидента в столице Ливии Триполи, 10 мая сообщается на сайте министерства иностранных дел Турции.
ИА Красная Весна вчера в 11:28
Наука
Объяснена уязвимость мужчин перед коронавирусом
Уязвимость мужчин перед COVID-19 объяснили ученые из Европейского общества кардиологов (ESC), передает РИА Новости в понедельник, 11 мая.
Lenta.ru 04:43
Шоу-бизнес
52-летний «танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом
Известный бизнесмен или "танцующий миллионер" давно прославился в Сети своими зажигательными танцами с молодыми красотками.
Paparazzi.ru 02:54
Здоровье
Тестирование на коронавирус во Владимирской области ускорится
Тестирование на коронавирус во Владимирской области ускорится.
ТВ Миг 03:56
Политика
«Кто первый встал, того и тапки». Что США собрались делать на Луне
Космическое завершение срока Журналисты агентства Reuters сообщили со ссылкой на осведомленные источники, что администрация Дональда Трампа намерена закрепить за Соединенными Штатами право разработки полезных ископаемых на Луне.
РИА Новости 01:00
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40