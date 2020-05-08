Энергетика

Газета.RuГазета.RuРубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне

Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
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Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

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