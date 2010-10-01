Общество

KrasnodarMediaKrasnodarMediaУзнаете себя? Банковские эксперты составили портрет типичной жертвы мошенников

Банковские эксперты составили портрет типичной жертвы мошенников. Выяснилось, что молодежь попадается на уловки мошенников чаще, а жертв среди мужчин больше, чем среди женщин.
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Кого мошенники чаще всего «разводят» на деньги: эксперты составили портрет типичной жертвы

Версия-Саратов02:22

Узнаете себя? Банковские эксперты составили портрет типичной жертвы мошенников

KrasnodarMedia02:00
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Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

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«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Газета.Ru вчера в 18:16
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У министра культуры Франции выявили коронавирус

Министр культуры Франции Франк Ристер заразился новым коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию министра.
РИА Новости вчера в 16:33
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Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов

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Длинные выходные ждут россиян в мае

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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
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Делягин дал прогноз после падения цен на нефть

Известный экономист и политолог Михаил Делягин предположил, как могут развиваться событий после падения цен на нефть, которое произошло накануне.
LentaChel.ru 02:27
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Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
ТАСС вчера в 08:57
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США начали вывод своих войск из Афганистана

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Армия и оружие

США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку

Американские разработчики показали беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая благодаря искусственному интеллекту может принимать решение об атаке без участия человека.
Известия вчера в 16:56
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Премьер-министр Италии объявил о приостановке Серии А

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные соревнования в стране, включая Серию А, приостановлены на время эпидемии коронавируса.
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Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
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Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

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RT на русском 02:43
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit

Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
RT на русском 02:02
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Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро

Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
РИА Новости вчера в 16:20
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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия 08 марта в 16:11
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Мировые цены на нефть отыграли часть обвала

МР7.ру вчера в 07:04
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 00:24
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В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус

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Газета.Ru вчера в 22:59
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Ранее автопроизводитель сообщил, что Geely Coolray предлагают в двух комплектациях, а позднее появятся и новые версии, но информации о них пока нет.
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Общество

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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредил об опасностях для малого и среднего бизнеса, которые возникнут при принятии нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 01:31
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На Украине в окно поезда Львов — Москва бросили камень

На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезда Львов — Москва, сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
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Иркутянка разгромила аптеку из-за ссоры с фармацевтом

Известия 02:36
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Контейнер с сотней мертвых собак и кошек обнаружили в Якутске

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился провести проверку, после того как в столице республики в одном из центров передержки обнаружился контейнер с большим количеством мертвых кошек и собак.
РБК вчера в 11:12
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