T24В. Путин поручил правительству выбрать банки для платежей держателям евробондовПрезидент России Владимир Путин поручил правительству в 10-дневный срок выбрать банки для платежей “по новой схеме” держателям евробондов России.T24Новая схема, которую предложило правительство, аналогична оплаты иностранными компаниями энергоресурсов в рублях.T24Платежи по бондам будут производится в обратном порядке.T24Платежи будут проводить через Национальный расчетный депозитарий (НРД).T24Читать далееСвернутьПодробнее о событииПутин поручил в за 10 дней определить банки для выплат по еврооблигациям по новой схемеТАСС09:49В. Путин поручил правительству выбрать банки для платежей держателям евробондовT2409:42Показать все источникиОценить4Поделиться