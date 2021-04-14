По оценкам руководителя проекта "Федресурс" Алексея Юхнина, в 2021 году стоит ожидать двукратного роста числа личных банкротств до 220 – 240 тыс. С его точки зрения, помимо повышения информированности граждан этому способствует ухудшение финансового положения части граждан вследствие пандемии.

С чего всё началось Физлицом об стол: в 2021-м могут обанкротиться более 178 тыс. россиян Количество граждан-банкротов в нынешнем году достигнет 178,5 тыс. человек, превысив в 1,5 раза прошлогодние показатели — такой прогноз «Известиям» предоставили аналитики сервиса по поиску арбитражных управляющих для банкротства FreshStart (входит в экосистему Сбера). Известия 17:01