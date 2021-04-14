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Известия

В 2021 году могут обанкротиться более 178 тыс. россиян

По оценкам руководителя проекта "Федресурс" Алексея Юхнина, в 2021 году стоит ожидать двукратного роста числа личных банкротств до 220 – 240 тыс. С его точки зрения, помимо повышения информированности граждан этому способствует ухудшение финансового положения части граждан вследствие пандемии.В источнике
Известия
URA.Ru
Газета.Ru
News.ru
Lenta.ru
С чего всё началось

Физлицом об стол: в 2021-м могут обанкротиться более 178 тыс. россиян

Количество граждан-банкротов в нынешнем году достигнет 178,5 тыс. человек, превысив в 1,5 раза прошлогодние показатели — такой прогноз «Известиям» предоставили аналитики сервиса по поиску арбитражных управляющих для банкротства FreshStart (входит в экосистему Сбера).
Известия17:01

Подробнее о событии

В 2021 году могут обанкротиться 178 тысяч россиян

News.ru21:46

Россиянам предрекли волну банкротства

Газета.Ru20:08

Аналитики: Россию накроет волна банкротств

URA.Ru17:57

Аналитики предсказали волну банкротств в России

Online47.ru18:56

В России предсказали волну банкротств

Lenta.ru18:23

В 2021 году могут обанкротиться более 178 тыс. россиян

Известия21:01
Интересное

Турция, последние новости для туристов на 14 апреля 2021

«КП» собрала самые важные последние новости для туристов, ведь это ограничение коснется огромного числа россиян: по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), путевки в Турцию на этот период купили примерно 533 тысячи россиян в общей сумме на 32 миллиарда рублей.
Комсомольская правда17:05

Школьник из Шерловой Горы занял второе место на творческом конкурсе в Испании

Ученик детской школы искусств Борзинского района Забайкальского края Степан Туманский занял второе место на творческом международном дистанционном конкурсе World Art Games в Испании, сообщается 13 апреля на сайте краевого правительства.
Чита.Ру19:22
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МИД Швеции вызвал посла России в связи с обвинениями в кибератаках

Российского посла в Швеции вызвали в министерство иностранных дел этой страны для объяснений в связи с сообщениями о совершённых кибератаках на Шведскую спортивную конфедерацию, написала 13 апреля глава внешнеполитического ведомства Анн Линде на своей странице в Twitter.
REGNUM20:12

В Удмуртии разработали методику определения свойств материалов при помощи нейросетей

Нейросеть обучили при помощи метода Монте-Карло (вероятностные характеристики процесса описываются на основе большого количества случайных данных): учёные сформировали характеристики бинарного сплава при фиксированной концентрации и обучили на них нейросеть, в дальнейшем она смогла определять свойства сплава во всех остальных концентрациях.
ИжевскИнфо.РУвчера в 06:14