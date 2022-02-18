Подведение провода до присоединяемого объекта расстоянием не более 25 метров - 17,6 тыс. рублей, монтаж вводно-распределительного устройства - 38,5 тыс. рублей, а монтаж устройства заземления - 39,5 тыс. рублей.
Пока предполагается весьма ограниченный рост стоимости для бытовых потребителей - 5 тыс. рублей за кВт, поясняет замдиректора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ Сергей Роженко.
Украинские силовики снова обстреляли населенный пункт Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).