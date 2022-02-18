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В 2022 году плату за подключение коттеджей к электричеству планируют поднять в 136 раз

С июля 2022 года стоимость технологического присоединения частных домов к электричеству увеличится предположительно в 136 раз.
Главный региональный
Потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт постепенно начнут компенсировать затраты сетевых компаний на присоединение к электричеству.
Российская газета
Подведение провода до присоединяемого объекта расстоянием не более 25 метров - 17,6 тыс. рублей, монтаж вводно-распределительного устройства - 38,5 тыс. рублей, а монтаж устройства заземления - 39,5 тыс. рублей.
Российская газета
Пока предполагается весьма ограниченный рост стоимости для бытовых потребителей - 5 тыс. рублей за кВт, поясняет замдиректора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ Сергей Роженко.
Братская Студия Телевидения

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В 2022 году стоимость подключения коттеджей к электричеству планируют поднять в 136 раз
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В 2022 году плату за подключение коттеджей к электричеству планируют поднять в 136 раз
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