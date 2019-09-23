Спорт

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексWADA ускоренно рассмотрит вопрос несоответствия РУСАДА

WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре – член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
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