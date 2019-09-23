Спорт

Матч ТВМатч ТВВАДА подтвердило открытие дела в отношении РУСАДА

Напомним, что решение о рассмотрении статуса РУСАДА по ускоренной процедуре было принято на заседании исполкома ВАДА в Токио. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными московской лаборатории, предоставленными в вышестоящую организацию.
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«Олимпиада-2020 под угрозой»: WADA открыло дело о лишении статуса РУСАДА

РИА Новости11:15

Юрист: «Теоретически у россиян могут возникнуть проблемы с допуском на ОИ-2020»

Sport24.ru08:13

ВАДА подтвердило открытие дела в отношении РУСАДА

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Риди: в WADA пока не знают, имела ли место подделка данных московской лаборатории

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WADA: «Обеспечение подлинности данных из московской лаборатории было одним из критических условий для восстановления РУСАДА»

Sports.ru08:05

ВАДА не установило сроков по расследованию в отношении РУСАДА

Спорт-Экспресс07:26

В ВАДА не нашли объяснений несоответствиям допинг-проб из Московской лаборатории

Чемпионат08:50
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Соперников команды ALOHADANCE заподозрили в договорном матче

Reshuffle Madness 2019 по Dota 2 предположили, что матч между REDCODE и стаком Ильи ALOHADANCE Коробкина UNITED был договорным.
CyberSport.ru 06:28
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РБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково

Проект введения седьмой степени "свободы воздуха" ("открытого неба") в международном аэропорту Пулково поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов.
ТАСС 14:02
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Хави: был бы не против возглавить «Сити», «Челси» или «МЮ»

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави, занимающий пост главного тренера катарского клуба "Аль-Садд", заявил, что если у него не получится вернуться в "Барселону", то хотел бы возглавить одну из топ-команд английской премьер-лиги.
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Юрген Клопп признан лучшим тренером по версии ФИФА

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Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

РИА Новости 08:23
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Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
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В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной

В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика

Минобороны выделит 250 млн руб. на борьбу с утечками в интернете

Работы в 2019 году должны быть выполнены до 1 ноября, в 2020 году — в период с 10 января до 1 октября. Стоимость контракта — 250 млн руб.
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Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Космос

Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

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Стал известен пол ребенка Саши Артемовой и Жени Кузина

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StarHit.ru 14:00
Происшествия

Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым

В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Волейбол

Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала россияне в трех сетах победили команду Греции.
РБК 21 сентября в 12:59
Шоу-бизнес

Виторган признался, что Собчак некогда заниматься сыном

Виторган-старший, ранее не раз демонстрировавший расположение к Собчак как к супруге своего сына, теперь впервые позволил себе уличить ее в недостаточном внимании к ее с Максимом наследнику.
Хорошие новости 08:47
Происшествия

В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки

РИА Новости 08:39
Здоровье

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Политика

Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

Президент США Дональд Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам бывшего вице-президента Джо Байдена и заявил, что его сын Хантер Байден получал деньги от Украины и Китая.
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Экономика

ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
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США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве

Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.
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Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Армия и оружие

США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО

Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).
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Происшествия

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
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Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать в батальоне «Азов».
Lenta.ru 14:00
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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
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В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила

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Хоккей

СКА по буллитам уступил ЦСКА в армейском дерби

В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.
Петербургский дневник 15:46
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