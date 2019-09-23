Спорт
Матч ТВВАДА подтвердило открытие дела в отношении РУСАДА
Напомним, что решение о рассмотрении статуса РУСАДА по ускоренной процедуре было принято на заседании исполкома ВАДА в Токио. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными московской лаборатории, предоставленными в вышестоящую организацию.
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Киберспорт
Соперников команды ALOHADANCE заподозрили в договорном матче
Reshuffle Madness 2019 по Dota 2 предположили, что матч между REDCODE и стаком Ильи ALOHADANCE Коробкина UNITED был договорным.
CyberSport.ru 06:28
Путешествия
РБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Проект введения седьмой степени "свободы воздуха" ("открытого неба") в международном аэропорту Пулково поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов.
ТАСС 14:02
Футбол
Хави: был бы не против возглавить «Сити», «Челси» или «МЮ»
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави, занимающий пост главного тренера катарского клуба "Аль-Садд", заявил, что если у него не получится вернуться в "Барселону", то хотел бы возглавить одну из топ-команд английской премьер-лиги.
РИА Новости 11:10
Футбол
Юрген Клопп признан лучшим тренером по версии ФИФА
Российская газета 15:21
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
Минобороны выделит 250 млн руб. на борьбу с утечками в интернете
Работы в 2019 году должны быть выполнены до 1 ноября, в 2020 году — в период с 10 января до 1 октября. Стоимость контракта — 250 млн руб.
РБК 15:54
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Космос
Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Ридус вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Стал известен пол ребенка Саши Артемовой и Жени Кузина
19 сентября Саша впервые стала мамой. Роды экс-участницы популярного реалити-шоу прошли в одной из частных клиник столицы.
StarHit.ru 14:00
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Волейбол
Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала россияне в трех сетах победили команду Греции.
РБК 21 сентября в 12:59
Шоу-бизнес
Виторган признался, что Собчак некогда заниматься сыном
Виторган-старший, ранее не раз демонстрировавший расположение к Собчак как к супруге своего сына, теперь впервые позволил себе уличить ее в недостаточном внимании к ее с Максимом наследнику.
Хорошие новости 08:47
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Политика
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая
Президент США Дональд Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам бывшего вице-президента Джо Байдена и заявил, что его сын Хантер Байден получал деньги от Украины и Китая.
РИА Новости 11:40
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Политика
США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве
Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.
RT на русском 14:51
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Армия и оружие
США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО
Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).
REGNUM 07:59
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Политика
Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать в батальоне «Азов».
Lenta.ru 14:00
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Хоккей
СКА по буллитам уступил ЦСКА в армейском дерби
В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.
Петербургский дневник 15:46