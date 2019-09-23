Спорт
ЧемпионатВАДА рассмотрит вопрос несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре
Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Сергей Хрычиков сообщил «РБК-Спорт», что Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
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