Спорт

ЧемпионатЧемпионатВАДА рассмотрит вопрос несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Сергей Хрычиков сообщил «РБК-Спорт», что Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
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