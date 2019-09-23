Спорт
Pravda.RuВАДА начало процесс отстранения РУСАДА по ускоренной процедуре
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приступил к рассмотрению вопроса о несоответствии Российского андидопингового агентства (РУСАДА). Международный стандарт о соответствии предполагает, что процедура будет ускоренной.
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ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре
Спорт-Экспрессвчера в 04:56
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В поселке Забайкалья открыли вертолетную площадку для санавиации
ТАСС вчера в 23:29
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Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
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Авиадебошира из Самары задержали в Шереметьеве
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Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
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Телеканал UTV вчера в 02:08
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СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
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Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
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РБК 22 сентября в 10:57
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Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 19:00
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google
В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera 21 сентября в 03:08
Экономика
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана призналась, что скрывала рак
57-летняя супруга артиста сохраняет цветущий вид, но мало кому известно, что в девяностые годы у нее был рак молочной железы.
Телепрограмма вчера в 06:07
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Известия вчера в 16:50
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
Вести.Ru вчера в 15:58
Армия и оружие
Конашенков рассказал о сбитых на подлете к Хмеймиму дронах
Известия вчера в 23:03
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Авто
Милонов предложил лишать велосипедистов прав на авто за «пьяное» вождение
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом или самокатом, а тем, у кого нет прав, не выдавать их в течение продолжительного срока.
РИА Новости вчера в 20:25
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Наташа Королева занялась йогой в бикини
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Aobe.ru вчера в 06:42
Единоборства
В Екатеринбурге триумфально завершился чемпионат мира по боксу
Российские боксеры завоевали три золотых и одну бронзовую медали на чемпионате мира в Екатеринбурге.
Вести.Ru 21 сентября в 19:47
Экономика
Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru вчера в 03:57
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Кино
Петров, Машков, Ходченкова. «Герой» идет в «Синемапарк»
26 сентября в России состоится премьера фильма Карена Оганесена "Герой".
Тульская пресса вчера в 13:30
Игры
Для Fallout 4 вышел новый мод, предлагающий игрокам выживать в снегах
Дни24 вчера в 12:21