Суть претензий такова: эксперты обнаружили несоответствия официальных материалов московской антидопинговой лаборатории данным, ранее предоставленным комиссии Григорием Родченковым. В более поздней версии отсутствует часть положительных допинг-проб.

Происшествия В Белгороде автобус наехал на пешеходов Автобус ПАЗ наехал в Белгороде на пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает ГУМЧС по региону.

Кино Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми» Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».

Футбол УЕФА расширит высший дивизион Лиги наций до 16 команд УЕФА планирует изменить формат Лиги наций, сообщает Associated Press. Высший дивизион будет расширен с 12 до 16 команд.

Политика Трамп и Дуда договорились расширить военный контингент США в Польше На встрече с Дудой Трамп заявил, что 1 тыс. военных, о которой говорится в декларации, вероятнее всего, будет переброшена из других стран Европы, и США не будут отправлять туда дополнительный контингент со своего материка.

Футбол Хохлов подал в отставку, но руководство «Динамо» ее не приняло Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку, но руководство клуба не приняло ее.

Наука Ученые нашли новый способ улавливать тепло и превращать его в электричество Открытие, которое описано в журнале Science Advances, может обеспечить более эффективное производство энергии из тепла в таких областях, как промышленность.

Политика Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.

Происшествия Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.

Экономика Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.

Политика Путин поручил профинансировать модернизацию ВС Абхазии Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооружённых сил этой республики.

Путешествия Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.

Политика Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Политика Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A20s Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy A20s, который пришел на смену Galaxy A20.

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Политика Трамп рассказал о разговоре с Зеленским Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Шоу-бизнес Полина Гагарина заболела и легла под капельницу Популярная российская певица Полина Гагарина рассказала фанатам в своем аккаунте Instagram, что она заболела.

Здоровье Счетная палата РФ раскритиковала Минтруд за работу с инвалидами В Счетной палате заявили о недостаточности усилий Минтруда по работе с инвалидами и нормативному регулированию медико-социальной экспертизы.

Гаджеты На Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro можно будет установить сервисы Google Из-за конфликтов с США, компания Huawei вынуждена поставлять свои новейшие смартфоны линейки Mate 30 без встроенного магазина приложений Google Play.

Волейбол Польские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу.