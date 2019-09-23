Спорт
Телеканал Санкт-ПетербургВАДА выдвинуло претензии к РУСАДА
Суть претензий такова: эксперты обнаружили несоответствия официальных материалов московской антидопинговой лаборатории данным, ранее предоставленным комиссии Григорием Родченковым. В более поздней версии отсутствует часть положительных допинг-проб.
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Происшествия
В Белгороде автобус наехал на пешеходов
Автобус ПАЗ наехал в Белгороде на пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости 15:00
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна 02:10
Футбол
УЕФА расширит высший дивизион Лиги наций до 16 команд
УЕФА планирует изменить формат Лиги наций, сообщает Associated Press. Высший дивизион будет расширен с 12 до 16 команд.
Sport24.ru 13:39
Политика
Трамп и Дуда договорились расширить военный контингент США в Польше
На встрече с Дудой Трамп заявил, что 1 тыс. военных, о которой говорится в декларации, вероятнее всего, будет переброшена из других стран Европы, и США не будут отправлять туда дополнительный контингент со своего материка.
РБК 16:36
Футбол
Юрген Клопп признан лучшим тренером по версии ФИФА
Российская газета 15:21
Футбол
Хохлов подал в отставку, но руководство «Динамо» ее не приняло
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку, но руководство клуба не приняло ее.
Матч ТВ 07:30
Наука
Ученые нашли новый способ улавливать тепло и превращать его в электричество
Открытие, которое описано в журнале Science Advances, может обеспечить более эффективное производство энергии из тепла в таких областях, как промышленность.
Хайтек 13:56
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж
Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.
Wday.ru 06:03
Экономика
Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией
Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.
Газета.Ru 01:39
Политика
Путин поручил профинансировать модернизацию ВС Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооружённых сил этой республики.
REGNUM 03:47
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Политика
Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Политика
Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.
Вести.Ru 11:01
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A20s
Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy A20s, который пришел на смену Galaxy A20.
MobiDevices 12:24
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Политика
Трамп рассказал о разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Московский Комсомолец 21 сентября в 10:17
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Шоу-бизнес
Полина Гагарина заболела и легла под капельницу
Популярная российская певица Полина Гагарина рассказала фанатам в своем аккаунте Instagram, что она заболела.
ГлобалМСК.ру 06:30
Здоровье
Счетная палата РФ раскритиковала Минтруд за работу с инвалидами
В Счетной палате заявили о недостаточности усилий Минтруда по работе с инвалидами и нормативному регулированию медико-социальной экспертизы.
Ньюс-НН 20 сентября в 14:17
Гаджеты
На Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro можно будет установить сервисы Google
Из-за конфликтов с США, компания Huawei вынуждена поставлять свои новейшие смартфоны линейки Mate 30 без встроенного магазина приложений Google Play.
MobiDevices 03:28
Волейбол
Польские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы
Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу.
ТАСС 15:47
Футбол
Бьельса — обладатель приза fair play от ФИФА
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса назван обладателем приза fair play от ФИФА.
Спорт-Экспресс 15:18