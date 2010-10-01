РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВАР Мешков спас судью Карасева, но не ЦСКА

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
Красно-синие еще в первом тайме после вмешательства видеоарбитра получили право на пенальти, но не реализовали его и в итоге проиграли (0:1). ЦСКА — Динамо Фол Рыкова На 18-й минуте матча ЦСКА — «Динамо» ошибся арбитр Сергей Карасев, не заметивший нарушение правил со стороны защитника гостей Рыкова.
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