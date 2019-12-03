Систему видеопомощи рефери (VAR) собираются использовать во всех матчах высшего дивизиона чемпионата России по футболу с марта следующего года. Об этом шла речь во вторник на совещании в Российском футбольном союзе по поводу новой концепции судейства.

VAR планируют использовать во всех матчах РПЛ c марта 2020 года

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