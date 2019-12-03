РПЛ
ProstoProSportVAR планируют использовать во всех матчах РПЛ c марта 2020 года
Систему видеопомощи рефери (VAR) собираются использовать во всех матчах высшего дивизиона чемпионата России по футболу с марта следующего года. Об этом шла речь во вторник на совещании в Российском футбольном союзе по поводу новой концепции судейства.
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Происшествия
Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Происшествия
В Приморье за превышение полномочий задержали трех полицейских
В Приморском крае трех сотрудников межмуниципального отдела МВД «Кавалеровский» задержали за применение недозволенных методов расследования по отношению к свидетелю преступления, совершенного в селе Зеркальное.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Наука
Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки
Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Политика
Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией
Правительство Казахстана не считает аннексией то, что произошло в Крыму в 2014 году.
Происшествия
Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки
В Челябинской области 15-летний школьник задержан за изнасилование 11-летней девочки.
Футбол
Черчесов назвал даты контрольных матчей сборной России перед Евро-2020
С кем именно сыграет сборная России перед Евро-2020, Черчесов не сказал.
Здоровье
Названы причины болей в правом плече и правой руке
Медицинские специалисты сообщают, что боль в правом плече и руке может совершенно не иметь ничего общего с усиленной физической нагрузкой или перенесенной травмой.
Гаджеты
В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном начала 90-х
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Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Происшествия
Под Тверью железнодорожники останавливали и грабили вагоны
В Твери начался суд над участниками банды, грабившей железнодорожные вагоны.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Армия и оружие
Ирак объявил о задержании заместителя убитого главаря ИГ аль-Багдади
В Ираке задержали человека, которого считают заместителем убитого главаря запрещенной в России террористический группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Политика
Палата представителей поддержала резолюцию против участия России в G7
Палата представителей в Конгрессе поддержала принятие резолюции против участия России в G7.
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Фигурное катание
Стала известна программа Загитовой на Финал Гран-при
Стала известна прыжковая программа российской фигуристки Алины Загитовой на Финал Гран-при. Информация об этом появилась сайте ISU.
Общество
В ГИБДД объяснили, почему уберут «площадку» из экзамена
Госавтоинспекция считает, что в проведении этапа "площадка" при сдаче экзамена на получение водительских прав нет необходимости из-за большого количества времени, затрачиваемого на него сотрудниками ГИБДД.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
Политика
В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы
Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Политика
Украина продлила антироссийские санкции
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.